Zoo in NRW macht Geheimnis um Baby-Leoparden öffentlich

Bei diesem Anblick kann einem nur das Herz aufgehen! Der Allwetterzoo Münster (NRW) hat so einige Tiere zu bestaunen. Erst im Sommer stellte der Tierpark eine wahre Rarität unter den Zoo-Bewohnern vor: die Zhous Schanierschildkröte – eine der seltensten Schildkröten der Welt (>>>hier erfährst du mehr).

Doch das war noch nicht alles. Erst vor drei Monaten kam im Allwetterzoo Münster in NRW ein Tierbaby zur Welt, das ebenfalls für Aufsehen sorgte. Und nun gibt der Tierpark mehr Details zu dem kleinen Fellknäuel preis, denn er gab den Namen des Leoparden-Babys bekannt!

Mit einem Foto auf Facebook stellt der Allwetterzoo Münster seinen Tiernachwuchs vor. Feierlich verkünden die Mitarbeiter: „Sie hat einen Namen: ‚Shirin‘! So heißt nun unsere drei Monate alte Persische Leopardenkatze.“ Und das ist noch lange nicht alles …

„Der Name bedeutet im Persischen ‚die Süße‘ – und passt perfekt zu einer der seltensten Großkatzen der Welt“, schreibt der Zoo in seinem Facebook-Beitrag weiter. Dass sie auf ihre kleinen, neuen Zoo-Bewohner so stolz sind, ist auch kein Wunder. Denn wie der Tierpark in NRW selbst bekannt gibt, gelten Persische Leoparden als stark gefährdet, weltweit gebe es nur noch wenige hundert Tiere.

Allwetterzoo-Besucher feiern es!

Zoo-Besucher sind aber auch ganz aus dem Häuschen beim Anblick des Kittens. „Das ist ein sehr schöner Name, passt perfekt“, „So eine schöne Persische Leopardenkatze, Shirin passt perfekt“, „Wunderschön“ oder „Ein schöner Name, für eine schöne, süße Katze“, kommentieren unter anderem einige User unter dem Post.

