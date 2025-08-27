91 Jungtiere in NRW-Zoo geboren – doch plötzlich sind alle weg!

Von winzigen Seepferdchen bis hin zu riesigen Elefanten – in den Zoos in NRW leben allerlei Tiere. Kein Wunder, dass viele Familien mit ihren ganz kleinen Kindern das gute Wetter ausnutzen, um einen solchen Park zu besuchen. Außerdem ist nun die Zeit, in der viele Tierbabys geboren werden.

So auch im Zoo Münster. Doch all die 90 Neuankömmlinge sind bald weg – alle zusammen …

Zoo in NRW: 50 Paare haben Nachwuchs

Es geht jedoch nicht etwa um neue Fischarten oder gar zahlreiche neue Pinguine, sondern um ganz andere schwarz-weiße Tierchen. Sie werden vor allem mit einem in Verbindung gebracht: Babys! Denn wie es in vielen Mythen heißt, bringen diese Vogelarten Babys, da sie als Symbol für Fruchtbarkeit und Glück angesehen werden.

++ Tierpark Bochum: Pfleger nach Entdeckung im Gehege total platt! „Zum ersten Mal“ ++

Klar ist: Es geht um den Storch – und der macht seinem Namen jetzt alle Ehre. Im Zoo Münster haben nämlich 50 Paare Nachwuchs großgezogen, wie die Mitarbeiter des Zoos in NRW auf Facebook berichten. Es waren sage und schreibe 91 Jungstörche!

Das Besondere daran ist, dass die Störche, die im Allwetterzoo nisten, nicht gefüttert werden. Das bedeutet, dass sie sich ihr Futter selbst suchen – meist auf Feldern und Wiesen rund um Münster. „So bleiben sie echte Wildtiere“, betonten die Pfleger weiter.

Störche fliegen weiter – sie verlassen Münster

Dennoch müssen sich die Fans bald von den zuckersüßen Jungtieren verabschieden, denn für die Störche heißt es jetzt: Raus aus dem Zoo und ab in den Süden! Denn sobald der Spätsommer anbricht, fliegen sie weiter.

Doch sie könnten wiederkommen. Das hoffen wohl auch die Tierpfleger aus dem Zoo in NRW, denn sie texten weiter: „Vielleicht stehen die ersten schon im Januar wieder auf den Dächern des Zoos, um für die nächste Brutsaison bereit zu sein.“

Kein Wunder, dass der Zoo in NRW abschließend betont: „Augen auf beim nächsten Zoo-Besuch.“ Und das wohl besonders im Januar – wer weiß: Vielleicht entdeckst du im kommenden Jahr den ersten Storch.