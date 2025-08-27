NRW-Zoo freut sich über Nachwuchs – doch Besucher werden sich schon bald wundern

Gerade erst erblickten in einem Zoo in NRW 91 Jungtiere auf einen Schlag das Licht der Welt. Wer die niedlichen Tierbabys allerdings aus nächster Nähe sehen will, muss sich beeilen. Denn schon bald sind sie alle weg. Was dahinter steckt, liest du hier >>>.

In besagtem Zoo in NRW war der nächste Nachwuchs aber nicht weit. Zum Augustende wurde auch in einem anderen Tiergehege eine ganze Baby-Schar geboren. Besucher sollten sich die Tierchen allerdings schnell live ansehen – denn in einigen Monaten werden sie nicht mehr wiedererkannt.

Zoo in NRW mit nächsten Nachwuchs-News

Der Allwetterzoo Münster hat jetzt die frohe Kunde mitzuteilen. Im Gehege der Affen-Gattung Guerezas wurde eine ganz Gruppe an Babys geboren. Besucher können sie bei einem Blick ins Gehege jetzt kaum übersehen, heben sie sich mit ihrem schneeweißen Fell ganz deutlich von ihren Eltern, die überwiegend schwarz gefärbt sind, ab.

Die Fell-Farbe der Jungtiere hat allerdings in der Natur einen wichtigen Grund: „Aufgepasst! Denn die Farbe ist ein Signal, dass sich neben der Mutter auch die anderen Gruppenmitglieder aufmerksamer verhalten und sich um das Jungtier kümmern“, informiert der NRW-Zoo seine Besucher.

Besucher werden sich umgewöhnen müssen

Doch nicht für immer werden die Jungtiere die auffällige Fell-Farbe behalten. In maximal drei Monaten werden sich an dem Nachwuchs die ersten dunklen Haare zeigen. Ein ganzes Jahr später, und die Besucher werden ihn schon nicht mehr von der restlichen Affenhorde unterscheiden können.

Die sind aber schon jetzt von den niedlichen Tierbabys begeistert. „Wir konnten das Jungtier letzte Woche schon beobachten. Die Kinder waren ganz begeistert“, freut sich etwa eine. Auch andere stimmen in der Kommentarspalte des NRW-Zoos mit ein: „Wie süß.“