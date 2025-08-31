Zoo in NRW teilt süße Nachwuchs-Bilder – eine Sache macht baff

Schon wieder gibt es Nachwuchs-News aus einem Zoo in NRW! Vor Kurzem wurden im Allwetterzoo Münster 91 Jungtiere geboren. Besucher sollten sich an ihren Anblick allerdings nicht gewöhnen, denn schon bald sind sie alle weg. Was dahinter steckt, erfährst du hier >>>.

In einem anderen Gehege wurde jetzt aber ebenfalls ein neues Tier-Baby geboren. Zoo-Besucher in NRW sollten sich auch hier beeilen, es zu sehen. Denn schon bald werden sie es von seinen Artgenossen nicht mehr unterscheiden können.

Zoo in NRW mit nächster Nachwuchs-News!

Denn auch im Gnu-Gehege hat jetzt ein neues Kälbchen das Licht der Welt erblickt! Das kleine Tier-Mädchen aus dem NRW-Zoo hört schon jetzt auf den klangvollen Namen „Gnudrun“. Gemeinsam mit ihrem Bruder „Gnut“, der erst vor kurzem geboren wurde, kann sie jetzt die Herde auf dem Afrikapanorama aufmischen.

Auch spannend: Spektakuläre Szenen im Tiger-Gehege im Zoo Wuppertal – plötzlich sind sie da

Der Allwetterzoo hat aber nicht nur die freudige News samt niedlicher Aufnahmen im Gepäck. Er teilt jetzt auch einige Informationen über Gnu-Kälber, die Besucher so bislang sicherlich noch nicht wussten.

Dieser Fakt macht baff

So etwa, dass Gnu-Kälber keine Einzelgänger, sondern echte Teamplayer sind und sich nicht nur an ihrer Mutter, sondern an der ganzen Herde orientieren. Jungtiere sind schon nach wenigen Tagen in Spielgruppen unterwegs und toben mit ihren Artgenossen durchs Gehege des NRW-Zoos. Dass „Gnudrun“ nur kurz nach ihrem Bruder geboren wurde, ist in der Natur im Übrigen wohl ganz normal. Hier gibt es meist viele Jungtiere gleichzeitig, sodass sich die „Kindergärten“ zusätzlich schützen können.

In den ersten Wochen ernähren sich die Kleinen dann regelmäßig von Muttermilch, bevor sie später anfangen, am Gras zu knabbern. Doch eine Sache macht nicht nur den NRW-Zoo besonders baff: „Fun Fact: Gnu-Kälber wachsen rasant – schon nach einem Jahr sehen sie fast wie die Erwachsenen aus!“ Wer sich den tierischen Nachwuchs also noch im Baby-Stadium anschauen will, sollte sich jetzt besser ranhalten! Die ersten Aufnahmen von „Gnut“ und „Gnudrun“ kannst du dir bei Facebook anschauen.