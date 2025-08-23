Zoo in NRW lässt wildes Tier frei – „Ist doch alles scheiße“

„Ist doch alles scheiße! Zoos müssen alle boykottiert werden“ – solche Worte müssen sich Zoos nicht nur in Deutschland, sondern weltweit immer wieder anhören. Auch unter dem neuesten Facebook-Beitrag des Allwetterzoos Münster (NRW) findet sich dieser Wortlaut in den Kommentaren – jedoch nicht ernst gemeint, sondern lediglich ironisch nachgeäfft.

Der Autor des Kommentars richtet sich an eben jene Tierschützer, die Zoos für das Einsperren von Tieren, die Haltungsbedingungen und den fehlenden Einsatz für Tier- und Artenschutz kritisieren. Denn das, was der NRW-Zoo hier verkündet, klingt eher nach dem genauen Gegenteil.

Zoo Münster wildert Gänsegeier aus

Der Allwetterzoo Münster hat eine weitere Nachzucht seiner Gänsegeier erfolgreich in Bulgarien ausgewildert – genauer gesagt bereits das 16. Tier! Dabei arbeitet der NRW-Tierpark mit der Naturschutzorganisation „Green Balkans“ zusammen.

„Die Artenschutzeinrichtung an Münsters Aasee ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Partner, wenn es um die Auswilderung von Geiern geht“, schreibt der Allwetterzoo Münster – und erklärt: „Dabei handelt es sich um eine komplexe Angelegenheit. Denn auch wenn im Zoo geschlüpfte Tiere in die Auswilderung zu überführen, mit das das Wichtigste ist, was wir als Allwetterzoo machen können – ist es leider nur sehr schwer realisierbar.“

Denn der zerstörte Lebensraum, die den Bestand der Tiere erst schrumpfen ließ, sowie die Folgen des Klimawandels sind ja weiterhin reale Gefahren für die Gänsegeier. Einfach so kann man sie also nicht wieder an beliebigen Orten ansiedeln. Hier muss sehr sorgfältig gehandelt werden – was bisher recht gut funktioniert. Über Bulgarien kreisen bereits mehrere Gänsegeier, die im Zoo Münster das Licht der Welt erblickten.

NRW-Zoo belehrt Kritiker eines Besseren

„Blöd für die ganzen Misanthropen, dass Auswilderung und Arterhaltung durch einen Zoo funktioniert“, lobt der anfangs erwähnte ironische Kommentarschreiber daher die Arbeit des NRW-Parks.

Gänsegeier gelten in Deutschland seit rund 150 Jahren als ausgestorben. Vor allem im osteuropäischen Raum konnten die Bestände in den vergangenen Jahrzehnten jedoch Stück für Stück nachgezüchtet werden. Die Art gilt demnach aktuell als „ungefährdet“.