Zoo in NRW vergießt wegen Tod eines Tieres bittere Tränen – „Unnötiges Leid ersparen“

Was für eine traurige Kunde! Der Allwetterzoo in Münster gehört zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt jährlich Tausende Besucher und Fans. Jetzt aber verkündet der Zoo in NRW eine traurige Nachricht auf Facebook, die etliche Reaktionen hervorruft.

Das Social-Media-Team des Zoo in NRW postete ein Foto von Gepard Jabari, schreibt auf Facebook dazu: „Wir mussten uns leider von unserem Geparden-Kater Jabari verabschieden. Er war in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonders Exemplar dieser Kleinkatzenart. Mit 30 Nachkommen und als 18-facher Opa war er ein sehr wichtiges Tier zur Arterhaltung. Denn Geparde sind von der IUCN („International Union for Conservation of Nature“) als gefährdet gelistet.“

Zoo in NRW vergießt bittere Tränen – „Unnötiges Leid ersparen“

Dann führt der Zoo die Gründe aus, schreibt: „Der fast 15 Jahre alte Kater litt an chronischem Nierenversagen. Unser Team aus Tierpflegern, Tierärzten und Zoologen beobachtete Jabari schon länger sehr eng. Im Laufe der letzten Woche wurde klar, dass weitere Behandlungen des Katers nicht helfen würden.“

Und weiter: „Da sich sein Zustand weiter verschlechterte und wir Jabari unnötiges Leid ersparen wollten, haben wir uns für diesen endgültigen Schritt entschieden. Der Abschied von Jabari fällt allen Mitarbeitern im Allwetterzoo, insbesondere aber seinen Tierpflegern, sehr schwer.“

Fans und Besucher trauern um Geparden

Auf Facebook trauern ebenfalls viele Fans und Besucher mit.

Hier eine Auswahl einiger Kommentare, die symbolisch und als Spiegelbild der Gemütslage herhalten können:

„Oh manno, wie schade. Man liest im Moment oft, dass die Tiere leider krankheitsbedingt eingeschläfert werden müssen.“

„Bin wirklich sehr traurig. Bin aber froh, dass ich ihn vor kurzem noch schön fotografieren konnte. Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleiner Freund.“

„Du warst ein toller Kater! Danke, dass es dich gab. Und Euch Tierpflegern: Danke, dass ihr euch so gut um ihn gesorgt habt.“

„Ruhe in Frieden. Ein großes Tier! Er hatte wenigstens ein erfülltes Leben und viele Nachkommen.“

„Pass vom hohen Himmel auf deine Freunde hier unten auf.“

Dem kann man nichts hinzufügen. Möge Jabari in Frieden ruhen und gut über die Regenbogenbrücke kommen…