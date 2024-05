Zoo in NRW: BVB-Aktion am Muttertag treibt Fans auf die Barrikaden – „Total widerlich“

Diese Aktion geht voll nach hinten los! Ein Zoo in NRW macht am Sonntag eine Aktion mit dem BVB-Maskottchen Emma. Was eine Attraktion auch für die ganze Familie am Muttertag werden soll, ist zeitlich unglücklich geplant.

+++ Auch lesenswert: Zoo in NRW teilt eindeutige Szenen aus Gehege – Besucher können es kaum ertragen +++

Die erbosten Kommentare auf Facebook sprechen Bände!

Allerwetterzoo Münster: Das ist für den Muttertag geplant

Es geht um den Allwetterzoo Münster, der auf Facebook die Aktion mit der BVB-Biene groß ankündigt. Von 10 bis 17 Uhr gibt es mehrere schwarz-gelben Aktionen im Erlebnistag in dem NRW-Zoo. So füttert das Borussia-Maskottchen Pinguine und die Elefanten. Natürlich gibt es auch Autogrammstunden

Doch an diesem Sonntag ist nicht nur Muttertag, sondern fußballerisch für Münster auch ein besonderer Tag. Ein Blick auf die Tabelle der 3. Liga verrät: Preußen Münster könnte den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen und damit den Durchmarsch von Liga 4 ins zweite Oberhaus des deutschen Fußballs.

+++ Interessant: Zoo in NRW verkündet bittere Nachricht – Besucher müssen es tagelang ausbaden +++

Zoo in NRW: BVB-Aktion sorgt für Unmut

Zwar ist die Strahlkraft von Preußen Münster deutlich kleiner als die des Champions-League-Finalisten BVB, doch hat der Verein durchaus loyale Anhänger in der Stadt und der Region. NRW hat nun mal viele erfolgreiche Fußballvereine mit eigenen Traditionen und Lokalstolz – und so tummeln sich unter dem Beitrag des Allwetterzoos wütende Reaktionen. Eine Auswahl:

„Der SC Preußen Münster kann am Sonntag in die 2. Liga aufsteigen und ihr macht einen Familientag für einen auswärtigen Club? Geht’s noch? Ein Hoch auf euer Marketing, eure Käuflichkeit und eure Heimattreue!“

„Preußen!? Warum Doofmund!?“

„Niemals… ist ja total widerlich!“

„Dortmund wird ja so hoch gepusht, als wenn sie die Champions League gewonnen haben“

Eine andere Frau beschwert sich: „Überall Fußball! Schlimm, ehrlich.“ Sie sei froh, dass ihr Sohn und ihr Ehemann nicht so verrückt nach dem runden Leder sind.

Mehr Themen für dich

Tatsächlich gibt es den BVB-Aktionstag im Zoo Münster aber schon seit Jahren und entsprechend viele freuen sich auch darauf. Beispielsweise schreibt eine Frau, die offenbar mehr mit dem BVB anfangen kann: „Es war letztes Jahr sooo schön!“