Neue Tierart in NRW-Zoo – doch Besucher müssen sich gedulden

Es wird getrötet, geknurrt und vor allem gelacht – kein Wunder, denn in den Zoos in NRW ist immer richtig viel los. Ein Ausflug lohnt sich daher nicht nur für die kleinen Tier-Fans, sondern auch für die großen Begeisterten.

Und jetzt gibt es noch einen weiteren Grund, in den Zoo zu gehen: Eine neue Tierart ist eingezogen! Aber noch heißt es Geduld haben – denn den süßen Vierbeiner darfst du bisher noch nicht zu Gesicht bekommen. Doch warum?

Zoo in NRW: Tier-Freunde können sich über Viktor freuen

Im Grünen Zoo Wuppertal gibt es Nachwuchs – na, ja zumindest fast, denn der Karpatenluchs „Viktor“ ist am 21. Oktober aus dem Wildkatzendorf Hütscheroda nach Wuppertal gezogen. Der anderthalbjährige Luchskater stammt dabei aus dem Tierpark Bern und soll künftig eine wichtige Rolle bei der Rückkehr der Luchse nach NRW spielen.

++ Auch spannend für dich: Zoom Gelsenkirchen muss Besucher-Liebling verabschieden – „Lass es dir gutgehen“ ++

Aktuell wohnt Luchs Viktor jedoch noch in den Innenstallungen der Schneeleoparden-Anlage im Zoo in NRW und erkundet seine neue Umgebung ganz vorsichtig. Deshalb ist der junge Kuder – so nennt man männliche Luchse – noch nicht für Besucher zu sehen. Aber keine Sorge: Schon nächste Woche könnte er den Außenbereich unsicher machen.

Feuer und Flamme: Viele freuen sich

Und es kommt noch besser: Bald zieht ein Luchs-Weibchen zu Viktor. Gemeinsam sollen sie im Rahmen des EAZA-Programms (EEP) für Nachwuchs sorgen. So hilft der Grüne Zoo, die bedrohte Tierart zu erhalten und Tiere für Wiederansiedlungsprojekte bereitzustellen. Kein Wunder, dass die ganzen Zoo-Fans ganz aus dem Häuschen sind – etwa ein User schreibt auf Facebook: „Ich freue mich, dass jetzt auch ein Luchs im Grünen Zoo eingezogen ist.“ Ein anderer fügt hinzu: „Die schönste Katze.“

Der Karpatenluchs ist übrigens eine Unterart des Eurasischen Luchses und eigentlich in Ost- und Mitteleuropa zu Hause. In Deutschland galt der Luchs nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert als ausgerottet. Doch dank Wiederansiedlungsprojekten gibt es heute wieder Vorkommen, zum Beispiel im Bayerischen Wald, Harz und Pfälzerwald. Und nun darf sich NRW also auch wieder über seine kleinen Samtpfoten freuen.