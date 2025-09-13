NRW-Zoo verrät es Besuchern: „Echte Seltenheit“

Im Allwetterzoo Münster gibt es einen ganz besonderen Neuankömmling: bei den Leoparden gab es nämlich Nachwuchs! Rund neun Wochen ist es her, dass im NRW-Zoo ein Persisches Leoparden-Jungtier geboren wurde. Die Geburt des Jungtiers ist nicht nur ein großer Erfolg für den Zoo, sondern auch für den Artenschutz.

Seit der Geburt verbrachte Mutter Nahla fast jede Minute mit ihrem Nachwuchs. Die Mitarbeiter des NRW-Zoos haben den beiden so viel Ruhe wie möglich gegönnt, damit sich Nahla und das Jungtier von der Geburt erholen konnten.

Zoo in NRW begrüßt Leoparden-Weibchen

Jetzt standen jedoch die ersten Arztbesuche für das Leoparden-Baby an. Das Jungtier wurde vom Tierarzt untersucht, bekam eine Wurmkur und die ersten wichtigen Impfungen. Dabei konnte auch das Geschlecht des Leoparden-Kätzchens festgestellt werden. Stolz berichtet der NRW-Zoo, dass es sich um ein „gesundes, kräftiges Weibchen“ handelt.

Damit die Trennung für Nahla und ihre Tochter so kurz wie möglich war, führten die Mitarbeiter des NRW-Zoos die Untersuchung in der Außenanlage des Geheges durch. Mutter Nahla ließ sich kurz mit einer Leckerei ablenken – doch als die Behandlung ihrer Tochter vorbei war, rannte sie schnurstracks zu ihr zurück.

Persische Leoparden werden als stark bedroht eingestuft

Der Vater des Leoparden-Kätzchens wurde handaufgezogen. Eigentlich kann er sich nicht natürlich fortpflanzen, doch eine künstliche Befruchtung führte zum Erfolg. Dies ist „ein Verfahren, das nur von sehr wenigen Tierärztinnen weltweit durchgeführt werden kann“, wie der NRW-Zoo stolz auf Facebook berichtet.

Die Geburt eines Persischen Leoparden ist für den Zoo in NRW ein großer Erfolg und sogar „eine echte Seltenheit“. Auf Facebook berichtet der Zoo, dass Persische Leoparden zu den „stark bedrohten Unterarten der Leoparden“ zählen. In der freien Wildbahn gibt es nur noch weniger als 1.000 Tiere. Die meisten von ihnen, rund 800 Exemplare, leben im Iran.

Die Geburt des Jungtiers ist also auch für den internationalen Artenschutz ein Grund zur Freude. Übrigens: Das Leoparden-Baby hat bisher noch keinen Namen. Das soll jedoch nicht mehr lange so bleiben. Damit die Besucher des NRW-Zoos auch mitentscheiden können, wie der Neuzugang heißen wird, hat der Allwetterzoo Münster eine Aktion ins Leben gerufen. Am Mittwoch (10. September) können alle Fans des Zoos über den WhatsApp-Kanal abstimmen, auf welchen Namen die Fellnase getauft werden soll.