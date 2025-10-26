Zoo in NRW erreicht traurige Todesnachricht – Mitarbeiter treffen rührende Entscheidung

Eigentlich sollte es nur eine ganz gewöhnliche Aktion sein, wie sie viele Zoos in NRW in den Sozialen Netzwerken durchführen – doch diesmal kam eine traurige Todesnachricht dazwischen…

Der Zoo Krefeld suchte Namensvorschläge für drei Axolotl-Weibchen, die in den Tierpark eingezogen sind. Darüber sollte die Community auf Facebook & Co. abstimmen. Doch an ein schnelles Ergebnis des Votings war diesmal nicht zu denken: Eine Todesnachricht zwang das Team zu einer rührenden Maßnahme.

NRW-Zoo reagiert auf Todesnachricht

„Bereits vor einiger Zeit habt ihr schon über die Namen der drei Weibchen abgestimmt“, teilt der Zoo Krefeld gemeinsam mit seinen ehrenamtlichen Unterstützern, den „Zoofreunden Krefeld“, am Freitag (24. Oktober) auf Facebook mit. „Da es noch eine Änderung gab, hat sich das ganze etwas in die Länge gezogen.“

Hinter jener „kleinen Änderung“ steckt jedoch eine traurige Geschichte: „Uns hat die Nachricht erreicht, dass jemand erst vor kurzem eine geliebte Arbeitskollegin verloren hat. Sie ist mit nur 39 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.“

Wie es der Zufall wollte, hatte die verstorbene Frau eine Verbindung zu den mexikanischen Amphibien, für die der Krefelder Zoo neue Namen suchte. „Der Axolotl war für sie ein Symbol der Hoffnung. Ihr Büro war ausgeschmückt mit Aufklebern oder auch mit Axolotln aus dem 3D-Drucker“, teilt der Zoo mit. „Daher haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, dass eins der Mädels als Zeichen der Hoffnung den Zweitnamen Chatzi erhält.“

Damit stehen die drei Namen für die Axolotl-Weibchen im Zoo Krefeld nun fest, die sowohl von der Community als auch in diesem Fall vom Zoo-Team selbst entschieden wurden: Peppa, Peaches und Perla Chatzi.

„Herzliche und menschliche Geste“

Die User in den Kommentaren sind gerührt von der Aktion des Krefelder Zoos. In den Kommentaren sind zahlreiche bewegende Rückmeldungen zu lesen.

Ein Auszug:

„Ich freue mich so sehr – vielen lieben Dank. Wenn sie das jetzt sehen und lesen könnte.“

„Was für eine herzliche und menschliche Geste. Danke dafür, auch wenn ich diese Person nicht kannte. Eure Entscheidung zeigt, dass es noch Menschen mit Herz gibt. Wir werden beim nächsten Besuch die Axolotl besuchen.“

„Was für eine schöne Idee.“

Die neuen Axolotl-Weibchen können Besucher im Forscherhaus des Krefelder Zoos bestaunen.