Tier stirbt kurz nach Geburt in NRW-Zoo – dann der nächste Schicksalsschlag

Was für ein Drama im Zoo Krefeld. Dabei war die Freude im Frühjahr dieses Jahres noch so groß. Rund ein Jahr nach dem Umzug von Capybara-Dame „Bibi“ von Dortmund nach Krefeld konnte sich der NRW-Zoo über Nachwuchs freuen.

Doch im Juli der Schock: Ihr Partner „Enzo“ starb nach unspezifischen Magen-Darm-Problemen. Fortan musste „Bibi“ ihre drei Kinder alleine großziehen (mehr dazu hier >>>>). Jetzt muss das Wasserschwein-Weibchen den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Wie der Zoo in NRW mitteilte, ist eines ihrer Jungen gestorben. Es ist nicht der einzige Todesfall der letzten Tage.

Zoo in NRW beklagt Todesfälle

Nachdem die Capybara-Jungen ordentlich zugelegt hatten, durften sie zuletzt auf die große Anlage, tollten vergnügt darauf herum (hier mehr dazu >>>>). Doch jetzt die traurige Nachricht: „Wie einige von euch vermutlich schon bemerkt haben, sind nur noch zwei der drei jungen Capybaras zu sehen“, teilte der Zoo Krefeld bei Facebook mit.

Eines der Wasserschwein-Jungen sei plötzlich schwer erkrankt und habe deshalb erlöst werden müssen. Mama „Bibi“ muss jetzt alle ihre Energie auf die beiden verbliebenen Jungen richten. Neben dem Capybara-Jungen trauert der Zoo in NRW auch um Pinselohrschwein „Laurent“. Das Tier sei an einem inoperablen Tumor verstorben. „Vom Auftreten der ersten Symptome bis zu ihrem Tod vergingen nur wenige Tage“, erklärt der Krefelder Zoo.

Das Ende der Haltung in NRW-Zoo?

Jetzt steht zur Diskussion, ob die Haltung der Pinselohrschweine im Krefelder Zoo jetzt komplett aufgegeben wird. „Aktuell ist unklar, ob das einzelne Pinselohrschwein Üffes in einen anderen Zoo zieht oder ob ein neues hierher nach Krefeld kommt.“

Tierfreunde trauern, äußern dabei aber auch einen klaren Wunsch: „Ich habe Laurent und Üffes immer gerne zugeschaut. Ein neuer Partner für Üffes wäre schön.“ Eine andere ergänzt: „Würde mich sehr über einen neuen Mitbewohner für Üffes freuen. Fände es schade für uns aber auch stressfreier für Üffes.“