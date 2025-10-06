Zoo in NRW verliert Besucher-Liebling Timo – Tierfreunde entsetzt: „Herz gebrochen“

Bittere Kunde aus dem Zoo Krefeld. Kurz vor der Eröffnung des neuen Affenhauses muss sich der Tierpark in NRW von einem langjährigen Bewohner verabschieden.

Aufmerksame Besucher des NRW-Zoos werden ihren Liebling in den letzten Tagen schon vermisst haben. Jetzt ist klar: Gepard Timo ist tot.

NRW-Zoo trauert um bekannten Geparden

Eigentlich werden männliche Geparden in freier Wildbahn meist nicht älter als 10 Jahre. Timo war bereits 14! Doch der betagte Kater habe nach Angaben des Krefelder Zoos schon seit längerer Zeit unter zahlreichen Altersbeschwerden gelitten. Zuletzt seien dann auch noch Krampfanfälle hinzugekommen.

„Als nach einem erneuten Krampfanfall Tino nicht mehr richtig auf die Medikamente angesprochen hat, entschlossen wir uns, ihn zu erlösen“, teilte der NRW-Zoo mit. Nicht nur seine Tierpfleger trauern, auch unter den Besuchenden des Tierparks ist die Anteilnahme groß.

„Wir werden dich vermissen“

„Ich kannte dich seit meiner Jugend und meine drei Kinder liebten es, dich zu beobachten , seitdem sie klein waren“, berichtet eine Tierfreundin bei Facebook. „Mach’s gut Geppi (wie meine Tochter Dich immer genannt hat). Wir werden Dich vermissen“, ergänzt eine andere.

Einige hatten schon bemerkt, dass es dem Geparden nicht gut geht: „Der Anblick hat mir bei unserem letzten Besuch in den Sommerferien schon das Herz zerbrochen. Jetzt geht’s ihm bestimmt besser. Ruhe in Frieden.“

Timo war unter den Zoo-Besuchenden in Krefeld sehr bekannt. „Als sein Ohr vor einigen Jahren nach einer Verletzung verkrüppelte, nahmen sie großen Anteil daran“, erinnern sich die Zoo-Verantwortlichen. Nachwuchs hinterlässt Timo nicht. Wie es mit der Gepardenzucht in Krefeld weitergeht, ist unklar: „Unsere Zoologie steht dazu im engen Austausch mit dem Europäischen Zooverband.“