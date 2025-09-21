Nach tödlichem Brand in NRW-Zoo – jetzt gibt es Neuigkeiten für die zwei überlebenden Affen

Es war eine entsetzliche Tragödie, die sich in der Silvesternacht von 2019 auf 2020 im Zoo Krefeld ereignete: Eine sogenannte Himmelslaterne entzündete damals das Dach des Affenhauses und über 50 Tiere starben im Feuer (hier mehr dazu). Nur die beiden Schimpansen Bally und Limbo überlebten das Unglück in dem Zoo in NRW.

Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten für die beiden Affen und alle Tierfreunde: Der lange geplante „MenschenaffenWald“ im Zoo Krefeld öffnet schon bald seine Türen. Und das wird groß gefeiert! Vom 3. bis zum 5. Oktober läuft die große Eröffnungsparty.

Nach tödlichem Feuer im NRW-Zoo – neues Zuhause für Bally und Limbo

Es deutete sich schon länger an, nun haben wir es schwarz auf weiß: „Der neue ‚MenschenaffenWald‘ im Zoo Krefeld öffnet seine Türen! Vom 3. bis 5. Oktober feiert der Zoo Krefeld die Eröffnung“, heißt es auf der Facebookseite des Zoos in NRW. Und das bedeutet auch, dass die beiden überlebenden Schimpansen aus der Horror-Silvesternacht endlich wieder für alle Besucher zu sehen sind.

Das neue Zuhause von Bally und Limbo verfügt über eine Außenanlage mit bis zu 14 Metern Höhe, einen Innenbereich mit bis zu 8 Metern, viele Bäume und Sträucher zum Verstecken, aber auch zum Futtern. Ein echtes Highlight soll der künstliche Termitenhügel sein. Hier können die Affen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Und nette Mitbewohner gibt es obendrein: „Auch die jungen Gorillas aus der Familie von Silberrücken Kidogo ziehen ein. Sie bekommen einen eigenen ‚Bachelorbereich‘ – ein spannender Prozess, der erstmals in einem Zoo wissenschaftlich begleitet wird“, heißt es weiterhin auf Facebook.

Es ist noch mehr geplant

Der „MenschenaffenWald“ in dem beliebten NRW-Zoo soll der erste Schritt eines großen Projekts zum Artenschutz der Affen sein. In den kommenden Jahren werden noch weitere Anlagen für Orang-Utans und Schimpansen gebaut.

Doch erstmal wird das neue Zuhause von Bally und Limbo gefeiert. Das Partyprogramm vom 3. bis zum 5. Oktober enthält unter anderem Führungen durch den „MenschenaffenWald“, Entdeckerstände rund um das Verhalten, die Intelligenz und den Schutz von Menschenaffen sowie tolle Familienaktionen. Das sollten Tierfreunde sich nicht entgehen lassen!