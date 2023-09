Zoo in NRW mit trauriger Hiobsbotschaft – „Konnten wir uns nicht verabschieden“

Gerade erst hatte der Zoo Krefeld (NRW) eine freudige Nachricht zu verkünden! Nach dem Brand im Affenhaus von 2020 tut sich bei den Primaten was. Der NRW-Tierpark will jetzt Millionen in die Hand nehmen, um ein Artenschutzzentrum für Affen aufzubauen. Die Tiere, die den Brand vor über drei Jahren überlebten, sollen schon bald ein neues Zuhause bekommen (Hier der ganze Artikel).

Jetzt hat sich der Zoo Krefeld erneut auf Social-Media gemeldet. Doch diese Ankündigung löst bei den Besuchern keine Jubelrufe aus. Im Gegenteil: Sie verkünden einen traurigen Abschied – und das nicht nur von einem Tier.

Zoo Krefeld muss „Abschied nehmen“

„Ein letzter Nasenstubs für die Herde und dann hieß es Abschied nehmen für Eselstute Cosima“, schreibt der Zoo jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook. Die gerade mal einjährige Tierdame musste den Tierpark am Niederrhein verlassen und hat bereits ein neues Quartier bezogen. Ab sofort nennt sie den Zoo Nürnberg ihr Zuhause.

Genaue Gründe für den Abschied nennt der Zoo keine. Auf Instagram heißt es etwa nur: „Cosima wurde (am, Anm. d. Red.) 6. September 1 Jahr alt. Genau das richtige Alter für eine junge Zwergeselin, um Neuland zu entdecken.“ Doch damit leider noch nicht genug. Denn auch von einem weiteren Tier müssen sich Zoo-Mitarbeiter und die Besucher nun verabschieden.

Besucher in Trauer

Denn auch die ebenfalls einjährige Eselstute Petronella wird den Zoo Krefeld schon bald verlassen. Wann genau, verraten die Mitarbeiter bislang noch nicht. Aber immerhin gibt es zu Petronella auch eine gute Nachricht: Sie bleibt der Niederrhein-Stadt Krefeld erhalten. Sie wird zu einem Privathalter wechseln.

Bei den Zoo-Besuchern löste die Nachricht ein Wechselbad der Gefühle aus. „Oh nein. Da konnten wir uns nicht verabschieden“, schreibt etwa eine Tierfreundin auf Facebook. Andere wünschen der kleinen Eselin „alles Gute im neuen Zuhause“. Bleibt zu hoffen, dass die Besucher über den Verlust der beiden Eselstuten schnell hinwegkommen werden.