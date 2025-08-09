Zoo-Besucher in NRW dürfen Erdmännchen mit nach Hause nehmen – unter einer Bedingung

Besondere Idee im Zoo Krefeld. Am 26. August können Besucher des NRW-Tierparks in einer Tauschaktion Erdmännchen mit nach Hause nehmen.

Dabei handelt es sich natürlich nicht um lebendige Wildtiere. Stattdessen möchte der Zoo in NRW einen Beitrag für die Umwelt leisten. Im Gegenzug gibt es das ganz persönliche Geschenk für die Besucher.

Erdmännchen-Aktion in NRW-Zoo

„Tausche Plastik gegen Erdmännchen“, so lautet das Motto der Aktion Ende August im Krefelder Zoo. Besucher sind dazu aufgerufen am Aktionstag zwischen 14 und 17 Uhr Plastikreste mit in den NRW-Tiergarten zu bringen. Aus genau diesem Plastik sollen Tierfreunde dann eine Erdmännchen-Skulptur bekommen.

++ Tiger-Nachwuchs von Mutter gefressen! NRW-Zoo sorgt für entsetzliche Gewissheit ++

„Wichtig ist, dass das Plastik sauber und von allen Etiketten und Dichtungen befreit ist. Außerdem achtet bitte darauf, dass es sich um HDPE (2) und PP (5) handelt“, erklärt der Zoo Krefeld seinen Besuchern und liefert bei Instagram gleich die entsprechenden Symbole mit, auf die man achten solle:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

++ 12 Kinder in NRW-Freibad attackiert! Asiatische Hornissen lauern unter Rutsche ++

Als Faustregel erklären die Verantwortlichen, dass ganz alltägliche Dinge wie etwa Duschgel-Flaschen oder Joghurt-Becher aus diesen Kunststoffen hergestellt werde. Die Aktion werde aller Voraussicht nach vor der Erdmännchen-Lodge stattfinden: „Fangt also fleißig an zu sammeln!“, fordert der NRW-Zoo auf.

Reaktion der Zoo-Besucher eindeutig

Es handle sich um eine gemeinsame Aktion mit der RecycleBar der Startupscheune. „Diese bietet lokales Kunststoffrecycling vom Sammeln der Reste, über das Schreddern bis zur Endverarbeitung mittels Spritzguss und weiterer Verfahren“, erklärt der Krefelder Zoo.

Mehr Themen:

Tierfreunde jubeln über die nachhaltige Aktion: „Hoffentlich kommt viel zusammen, denn solch eine gute Idee muss man einfach unterstützen!“, findet eine Besucherin. Eine andere sieht in den NRW-Schulferien noch einen weiteren positiven Nebeneffekt der Aktion: „Ein schönes Projekt. Da lernen die Kinder direkt etwas über recyceln.“