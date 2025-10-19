Zoo in NRW teilt traurige Nachrichten: Besucher-Liebling ist tot

Im Zoo Krefeld herrscht tiefe Trauer, denn mit schwerem Herzen musste man sich von einem absoluten Liebling des Zoos verabschieden. Balu, die einzige Nilgauantilope im Zoo in NRW, ist verstorben und hinterlässt eine große Lücke.

Auf Facebook teilte der NRW-Zoo am Samstag (18. Oktober) die traurige Nachricht: „Unser Nilgau Balu ist verstorben.“ Bereits seit vielen Jahren war Balu ein fester Bestandteil des Zoos und nicht mehr wegzudenken.

Balu wurde von den Pflegern liebevoll umsorgt

Doch jetzt folgt die tragische Nachricht von Balus Tod. Schon seit mehreren Jahren benötigte Balu aufgrund seines hohen Alters viel Pflege. Auf Facebook berichtet der NRW-Zoo, dass Balu nur noch drei Zähne hatte, wodurch sich für ihn das Essen schwierig gestaltete.

Doch die Mitarbeiter des Zoos in NRW waren immer auf Balus Seite und kümmerten sich rührend um die Antilope. Sein Essen wurde immer zusätzlich fein zubereitet, um ihm das Kauen zu erleichtern. Auf Facebook berichtet der Zoo, dass der Senior mit zunehmendem Alter „liebevoll von unserem Tierpfleger-Team betreut“ wurde.

Zoo in NRW beendet offiziell die Haltung

Insbesondere Balus innige Freundschaft mit der Muntjakdame, mit der er sich das Gehege teilte, berührte zahlreiche Fans des Zoos. Nach dem Tod des Muntjakhirsches im September des letzten Jahres teilten sich die beiden ein Gehege – und zwischen ihnen entstand eine richtige Freundschaft.

Der Zoo in NRW erinnert sich: „Sie konnten oft beim Kuscheln oder gegenseitigem Putzen beobachtet werden.“ Für die Muntjakdame muss nach dem Tod von Balu ein neuer Platz gefunden werden. Auf Facebook erklärt der NRW-Zoo, dass diese nicht allzu lange alleinebleiben kann.

Auch die Besucher und Fans des NRW-Zoos sind über den Verlust von Balu bestürzt, der so lange ein fester Bestandteil des Zoos war. Bewegt schreibt eine Nutzerin auf Facebook: „Mein aufrichtiges Beileid zu euren traurigen Verlust. RIP Balu, komm gut über die Regenbogenbrücke.“ Mit dem Tod von Balu endet im Krefelder Zoo auch endgültig die Haltung der Nilgauantilopen.