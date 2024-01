Zoo in NRW mit besonderer Aktion – Besucher müssen schnell sein

Ein Date im Zoo verbringen? Für viele ist das eine romantische Vorstellung. Man unternimmt einen Spaziergang und hat dabei – dank der unterschiedlichen Tiere – immer ein Gesprächsthema. Ein Zoo in NRW hat jetzt für alle Liebespaare ein süßes Angebot ins Leben gerufen. Es gilt nur für einen Tag. Du musst also schnell sein.

Und das Angebot gilt nicht, wie man zunächst vermuten könnte, am Valentinstag. Der 14. Februar ist bekanntermaßen der Tag für alle Liebenden. Es wird sich beschenkt oder es werden romantische Ausflüge in trauter Zweisamkeit unternommen. Stattdessen können Pärchen am Samstag, 17. Februar, das besondere Angebot im Zoo Krefeld (NRW) nutzen.

Zoo in NRW: Angebot ist streng limitiert

„Valentinstag steht bald vor der Tür. Und ihr habt noch keine Geschenkidee für Eure Liebsten? Wie wäre es dann mit einer romantischen Zooführung zum ‚Liebesleben der Zootiere‘ mit anschließendem Sekt und Fingerfood in der Zooscheune? Erfahrt spannende, lustige und kuriose Fakten aus der Biologie, gewürzt mit einer guten Prise Humor und Witz“, heißt es in einem Facebook-Beitrag auf dem offiziellen Account des Zoo Krefeld (76.069 Follower).

Das Angebot ist nicht nur für einen Tag gültig, sondern auch limitiert. Insgesamt 60 Karten gibt es für die romantische Zoo-Veranstaltung. Wer Interesse hat, der muss also wirklich schnell sein. Eine Karte pro Person kostet 46 Euro. Darin enthalten sind der Eintritt und Fingerfood. Jahreskarten werden anteilsmäßig angerechnet.

Zoo in NRW: So kommst du an die Karten

Außerdem kannst du dir die Karten auch als Geschenkgutschein ausstellen lassen. Die Veranstaltung findet am besagten Tag von 14 bis 17 Uhr statt. An die Karten kommst du über die Webseite des Zoo Krefeld.