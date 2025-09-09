Zoo in NRW zeigt Bilder aus Gehege – darauf haben alle Besucher gewartet

Die Tragödie in der Silversternacht 2019/2020 hat tiefe Wunden im Krefelder Zoo hinterlassen. Über 50 Tiere sollten damals den Flammen zum Opfer fallen, nachdem das Dach des Affenhauses von einer Himmelslaterne entzündet worden war.

Nach mehr als fünf Jahren hat der NRW-Zoo jetzt eine freudige Nachricht zu verkünden. „Rund zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich wird das neue Warmhaus für Schimpansen, Gorillas und Mangaben hier im Krefelder Zoo in Kürze eröffnet“, teilten die Verantwortlichen am Freitag (5. September) mit. Ein Eröffnungs-Termin ist in Aussicht.

Zoo in NRW lässt Besucher jubeln

„Das Gebäude lehnt sich gestalterisch an den bestehenden Gorillagarten an und wird euch künftig ganz neue Einblicke ins Leben der Affen im Krefelder Zoo gewähren“, macht der NRW-Zoo Tierfreunden Lust auf das neue Affen-Gehege, das am Freitag der Presse vorgestellt wurde.

Noch fehlen zwar die letzten Details. Aber nach Angaben des „WDR“ soll das neue Affenhaus bereits im Oktober eröffnen. Hier und da würden noch ein paar Seile und Klettermöglichkeiten fehlen. Bald sei der erste der drei geplanten Bauabschnitte fertiggestellt. Später soll noch ein neues Orang-Utan-Haus sowie ein weiteres Schimpansen-Gebäude entstehen.

Und nicht nur für die Tiere, die aktuell wenig Platz haben, sondern auch für die Besucher soll sich die 12-Millionen-Euro-Investition lohnen.

„Das Warten hat sich gelohnt“

„Die Besucher können dann zum Beispiel die Pfleger beim medizinischen Training beobachten“, zitiert der „WDR“ Zoo-Direktorin Stephanie Markowski. Als erste sollen dann Bally und Limbo einziehen dürfen, die als einzige die Brandkatastrophe in der Silvesternacht überlebt hatten.

Und die Krefelder können es kaum mehr abwarten: „Endlich, aber ich denke, dass sich das Warten gelohnt hat“, freut sich einer bei Facebook. „Wunderbar“, stimmt der nächste zu. Und ganz bald ist es auch schon so weit.