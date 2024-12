Zoo in NRW: Ungebetener Gast im Gehege – Besucher fassungslos! „Wahnsinn“

Hoher Besuch am Sonntag (8. Dezember, 11 Uhr) im Kölner Zoo. An diesem Tag wird der Nikolaus durch den Zoo in NRW und die Tiere mit Köstlichkeiten aus seinem Sack beglücken. Nicht nur die Bewohner der Gehege können sich freuen, auch für Kinder hat der Nikolaus etwas dabei, kündigen die Verantwortlichen am Donnerstag (5. Dezember) an.

Ein paar Tage zuvor hielt sich ein anderer Gast im Kölner Zoo auf. Mit ihm hatten die Verantwortlichen im Vorfeld aber nicht gerechnet.

Zoo in NRW: Überraschung im Gehege

Mehr als eine Million Gäste begrüßt der größte Zoo in NRW durchschnittlich pro Jahr. Kein Wunder, denn mit seinen 780 Tierarten und über 10.000 Tieren hat der Kölner Zoo so einiges zu bieten. Manchmal mischen sich jedoch auch tierische Exemplare in die Gehege, die die Tierpfleger gar nicht auf dem Zettel haben.

++ Zoo in NRW verabschiedet nächstes Tier – Besucher stellen unangenehme Frage! „Schon wieder?“ ++

Das können Insekten sein, die sich im Zoo breitmachen oder auch Vögel. Einer dieser gefiederten Freunde sollte sich zuletzt ein Bad auf dem Gelände des Kölner Tiergartens gönnen – der Anblick des Wildvogels lässt Besucher mit der Zunge schnalzen.

++ NRW: Kleiner Junge besucht mit seiner Familie den Zoo – es ist das letzte Mal ++

Wildvogel landet in NRW-Zoo

Doch um welche Art handelt es sich überhaupt, den der Fotograf eingefangen hatte? Darüber herrschte zunächst keine Einigkeit unter den Tierfreunden. Ein Sperber vielleicht oder ein Habicht oder doch etwa ein Falke?

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Fotograf klärt auf: Es handelt sich um einen Mäusebussard. „Oh Wahnsinn, danke!“, freut sich eine Tierfreundin über die Aufklärung und gibt zu: „Hätte ich jetzt ehrlich nicht vermutet. Bin enttäuscht von mir“, sagt sie mit einem Augenzwinkern und ist sich sicher: „Beim Flugbild wär mir das nicht passiert.“

Mehr Themen:

Beeindruckende Bilder sind übrigens ab dem 13. Dezember wieder im Kölner Zoo zu schießen. Denn dann startet wieder das beliebte China-Lights-Event. Bis zum 2. Februar können sich Besucher auf prachtvolle Farbenspiele freuen. Tickets gibt es auf der Homepage des Kölner Zoos.