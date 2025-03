Zoo in NRW zeigt einzigartiges Video aus Elefanten-Gehege – Besucher überwältigt: „Wahnsinn“

Wer in einen Zoo in NRW geht, sieht zahlreiche Tiere wie Löwen, Pinguine, Eisbären, Giraffen und Wölfe. Besonders überwältigend finden Besucher jetzt allerdings, was sie in einem Elefanten-Gehege sehen.

Ein Zoo in NRW veröffentlichte ein Video von einem spektakulären Ereignis in den sozialen Medien und bringt die Community damit zum Schwärmen.

Zoo NRW: DIESES Ereignis lässt Besucher schwärmen

In einem Instagram-Post des Kölner Zoos in NRW schreiben die Mitarbeiter: „Das gibt es nur ganz selten so zu sehen: Die Geburt eines Elefanten, festgehalten per Video.“ In einer Schwarz-Weiß-Aufnahme präsentiert der Zoo die Geburt von Elefantenbaby Taro.

Dazu heißt es: „Taro kam am 7. März im Kölner Zoo zur Welt“ Besucher des Zoos in NRW und Instagram-Nutzer sind von diesen Szenen offenbar überwältigt und teilen ihre Begeisterung in den Kommentaren.

Elefanten-Geburt sorgt für Überwältigung: „Wahnsinn“

Sie schreiben beispielsweise „Wahnsinn… Vielen Dank für dieses tolle Video“, „Schöne Aufnahme“, „Elefanten sind so tolle Tiere!“ und „Total faszinierend, dass die Mama bei der Geburt in Ruhe gelassen wird, aber dann sofort alle kommen“. In dem Video zu sehen ist nämlich auch, dass die Herde das Elefantenbaby gleich nach der Geburt begrüßt.

