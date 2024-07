Zoo in NRW: Spektakuläre Szenen im Gehege – Besucher halten es kaum aus

Auf diesen Moment haben alle im Kölner Zoo gewartet. Mitte April hatte es der Tierpark in NRW verkündet. Seitdem mussten sich die Tierfreunde in Geduld üben.

Jetzt, rund drei Monate später, verbreitet der Kölner Zoo die Kunde. Viele Besucher wollen am liebsten sofort alles stehen und liegen lassen.

Zoo in NRW: Spektakuläre Szenen im Gehege

Grund dafür sind „Tochka“ und „Timur“, die ihre ersten drei Lebensmonate in einer Wurfhöhle in einem geschützten Bereich des Kölner Zoos aufgewachsen sind. Doch nun ist es endlich soweit: Das kleine Tiger-Duo ist am Donnerstag (18. Juli) das erste Mal gemeinsam mit Mama Katinka (13) auf der Außenanlage zu sehen gewesen.

Die neugierigen Wildkatzen hatten zuvor nach und nach immer mehr Teile der Stallanlage erkundet. „Anfang dieser Woche erhielten ‚Tochka‘ und ‚Timur‘ die letzte von zwei Impfungen. Die Grundimmunisierung ist damit abgeschlossen“, erklärte der NRW-Zoo. Damit stand dem Gang ins Außengehege nichts mehr im Wege. Und hier tollt der Tiger-Nachwuchs jetzt herum und lässt die Herzen der Zoo-Besucher höher schlagen.

Das bedeuten die Namen der Tiger

Nach Verkündung der Nachricht via Facebook verabreden sich zahlreiche Tierfreunde schon für ein Date im Kölner Zoo. Andere hatten das Glück, die beiden kleinen Tiger schon zu sehen: „Wir waren eben da und haben sie live gesehen. Soooooo süß“, freut sich eine Besucherin. Im restlichen Teil der Sommerferien werden wohl noch viele in den Genuss kommen, dem Tiger-Nachwuchs beim Spielen zuzuschauen.

Falls du dich fragst, warum die beiden so außergewöhnliche Namen tragen: hier die Erklärung des Kölner Zoos: „Die kleine Katze heißt ‚Tochka‘, was in der Ursprungsregion der Amur-Tiger, dem russischen Fernen Osten, so viel wie Punkt oder Fleck bedeutet. Grund für den Namen ist ein Punkt auf ihrer linken Vorderpfote. Der kleine Kater heißt „’Timur‘, was so viel wie ‚Der Eiserne‘ heißt.“