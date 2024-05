Zoo in NRW: Atemberaubende Szenen im Gehege – das hat es noch nie gegeben

In einem Zoo in NRW kam es zu einer Premiere. Am Freitag (12.4) wurde zum allerersten Mal im Kölner Zoo ein Südliches Kugelgürteltier geboren. Für die Mitarbeiter ist dies ein besonderer Grund sich zu freuen, denn das Südliche Kugelgürteltier ist vom Aussterben bedroht.

+++ Zoo Wuppertal: Keine Hoffnung mehr! Tier nach fast 30 Jahren abgegeben +++

Die Mutter des Jungtiers ist auch nicht mehr die Jüngste. „Laetitia“ ist bereits 13 Jahre alt und zog letztes Jahr aus dem Zoo Leipzig in den Zoo in NRW. Die stolze Dame hat jedoch schon einiges an Erfahrung gesammelt als Mutter. Der Neuzugang ist bereits ihr 15. Jungtier.

Zoo in NRW: Stolze Eltern

„Fietschi“ dagegen darf zum ersten Mal das Vaterglück genießen. Das männliche Kugelgürteltier ist fünf Jahre alt und lebt auch schon seit 2019 in dem Zoo in NRW. Bisher blieben jedoch Nachkommen aus. Mit Laetitia hat es aber endlich geklappt und die beiden begrüßen stolz ihren Sohn.

Besonders erfreulich ist die Geburt des Kugelgürteltiers, weil die Art in freier Wildbahn bedroht ist. Der Bestand des aus Südamerika stammenden Tieres geht immer weiter zurück. In freier Wildbahn leben die Tiere in der Regel auch nur zwischen zwölf bis 15 Jahren. Tiere, die in einem Zoo leben, können jedoch sogar bis zu 30 Jahre alt werden.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Südliches Kugelgürteltier ist zwar durch den Panzer vor den meisten Fressfeinden gut geschützt, die Tiere gelten aber trotzdem als bedrohte Art. Grund dafür sind tatsächlich keine natürlichen Feinde in der Tierwelt, sondern der Mensch selber. Aufgrund des Verlusts von Lebensraum haben die Tiere es immer schwerer, in freier Wildbahn zu überleben. Deswegen ist eine Geburt, wie in dem Zoo in NRW, besonders erfreulich.

Bedrohte Art: gute Nachrichten für Fortbestand

In den Facebook-Kommentaren wurde die Geburt des Jungtiers ebenfalls mit Freude aufgenommen. So schreibt eine Facebook-Nutzerin: „Herzlichen Glückwunsch an Mutter und Vater Kugelgürteltier und natürlich an alle Zoobewohner. Da habt ihr ja einen süßen kleinen Mitbewohner bekommen.“ Der Neuzugang wird sicherlich ein gutes Leben in dem Zoo in NRW haben.

Das Jungtier wurde seit seiner Geburt erst mal im Gehege gehalten, damit es sich erholen konnte. Bald werden die Besucher in dem Zoo in NRW den heißersehnten Neuzugang bestaunen können. Dieser wird sich dann im „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ des Kölner Zoos befinden.