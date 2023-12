Zoo in NRW: Nervenkitzel in Tiger-Gehege – Pfleger und Besucher hielten es kaum aus

Das Jahr 2023 war für viele Menschen von Höhen und Tiefen geprägt. Dabei trugen sich für die Menschen in NRW nicht nur viele Einzelschicksale zu, auch beliebte Einrichtungen wie ein Zoo in NRW erlebten besondere Momente.

Einer davon passierte im August 2023 im Kölner Zoo. Besucher und Pfleger waren gleichermaßen aufgeregt über die Neuheit in dem Tierpark. So zog nicht nur eine neue Tiger-Dame in den Zoo in NRW, sondern auch ganz viel Hoffnung.

Zoo in NRW: Darauf warteten Pfleger und Besucher sehnlichst

Einrichtungen wie der Kölner Zoo in NRW sorgen nicht nur dafür, dass Kinder und Erwachsene der Tierwelt näher kommen und einiges über sie lernen können. Sie tragen auch dazu bei, dass vom Aussterben bedrohte Tierarten weiterhin bestehen und sich fortpflanzen können. Während die Lebensbedingungen für einige Tierarten in freier Wildbahn immer schwieriger werden, bietet ein Zoo meist optimale Bedingungen für den Fortbestand.

So auch im Fall der Tiger, die im Zoo Köln leben. Mit Tigerkatze Akina und Tiger-Männchen Sergan sollte es zu Nachwuchs in dem Gehege kommen, doch Akina zeigte wenig Interesse an ihrem potentiellen Partner. Deshalb handelte der Zoo Mitte August: Akina zog in den Tierpark Nürnberg, für sie zog Tigerkatze Katinka ein.

Seitdem hatten Pfleger und Besucher neue Hoffnung auf den ersehnten Nachwuchs.

Zoo in NRW veröffentlichte besondere Bilder des Tigerpaares

Alle Augen waren auf das neue Paar im Kölner Zoo gerichtet – und bereits einige Wochen später, Mitte September, veröffentlichte der Tierpark erste Fotos von Akina und Sergan.

Zu diesem Zeitpunkt wurden die beiden Tiger das erste Mal im gemeinsamen Gehege aufeinander losgelassen und das Eis schien schnell gebrochen zu sein. Auf den Fotos, die der Zoo in sozialen Netzwerken teilte, sieht man Tigerkatze und Kater gemütlich bei einem Nickerchen nebeneinander liegen. „Wir lassen die beiden in Ruhe zueinander finden, damit eine gute Partnerschaft entsteht“, so der Kommentar des Zoos dazu.

Fans des Zoos in NRW waren ganz verzückt angesichts der Aufnahmen, kommentierten unter anderem: „Das sieht ja vielversprechend aus“ und „Sieht aus wie gesucht und gefunden.“