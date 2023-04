Zoo in NRW mit Warnung an Besucher – so dreist wird der Tierpark ausgenutzt

Nicht nur für Kinder sind die Zoos in NRW beliebte Ausflugsziele, um sich exotische Tierarten aus aller Welt anzuschauen. Auch Erwachsene zieht es immer wieder für ein Date oder zu Aktionstagen in die heimischen Tierparks.

Mit seiner neusten Meldung verkündete der Zoo Köln (NRW) nicht etwa die Geburt, den Tod, einen Zuwachs oder Abgang aus seinen Gehegen. Nein, die Mitarbeiter müssen ihre Besucher jetzt warnen – denn sonst könnte es bittere Konsequenzen haben.

Zoo in NRW mit wichtiger Botschaft

Wer eine Aktion oder ein Gewinnspiel seines Lieblings-Zoos im Netz entdeckt, der dürfte im ersten Moment wahrscheinlich in Jubelrufe verfallen. Ein süßes Kuscheltier, ein T-Shirt oder gar den kompletten Besuch vom Tierpark gesponsert zu bekommen, klingt für viele wie ein wahr gewordener Traum.

Das wissen auch Betrüger ganz genau und machen sich die Naivität der Parkbesucher gerne zu nutze. Nicht nur bei DHL, Edeka und Co. wird also länger mit Phishing-Meldung gelockt: nun werden die Betrugsmaschen scheinbar auch auf Zoos ausgeweitet.

Schon Anfang April musst der Zoo Köln vor einem Fake-Gewinnspiel warnen. Nun sollen sie erneut Opfer von unbekannten Tätern geworden sein: „Bitte beachtet: Derzeit geht leider in unserem Namen ein Fake-Gewinnspiel um“, schreiben sie in einem aktuellen Facebook-Beitrag. „Wir haben kein Gewinnspiel initiiert. Es handelt sich um Spam.“

Zoo-Besucher sind stinksauer

Doch scheinbar kam die Warnung für einige Besucher zu spät: „War so glücklich das ich endlich mal etwas gewonnen habe und dann ist das nicht wahr“, „Na super ich bin drauf rein gefallen und hab das auch noch bezahlt“ oder „Schade, hatte 4 Karten gewonnen“, melden sich nur einige enttäuschte Zoo-Fans unter dem Beitrag.

Solltest auch du Opfer der Betrüger geworden sein, so solltest du das Fake-Gewinnspiel am besten direkt bei Facebook melden. Hast du den mutmaßlichen Tätern bereits sensible Daten preisgegeben, solltest du dich direkt mit deiner zuständigen Bank oder anderen Dienstleistern in Verbindung setzen, um deine Konten sperren zu lassen und vor Raubzügen zu schützen.

Wer dennoch einen Ausflug in den Zoo Köln (NRW) machen will, braucht nicht erst auf das nächste Gewinnspiel zu warten. So setzt man sich auch keinem Risiko aus, auf eine Betrugsmasche hereinzufallen.