Mitarbeiter in NRW-Zoo schalten das Licht aus – plötzlich passiert es

Da können sich die Besucher wieder auf etwas freuen! Der Kölner Zoo ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Mit seinen 12.000 Tieren, großzügigen Außen- und Parkanlagen, spektakulären Tierhäusern und einer der größten Elefantenparks Europas ist das auch nicht verwunderlich.

Neben dieser Vielfalt und Große hat der Kölner Zoo aber noch viel mehr zu bieten – so nämlich aktuell wieder eine ziemlich coole Aktion für Groß und Klein! Denn der Tierpark in NRW startet wieder seine „Taschenlampenführungen durchs Aquarium“. Doch wie genau läuft das ab?

„Spannende Expedition durch das dunkle Aquarium“

Im Netz kündigte der Tierpark die gute Neuigkeit freudig an. Schon bald können sich Besucher wieder auf diese besondere Erfahrung freuen. „Ab diesem Freitag (3. Oktober) gibt es wieder jeden Freitagabend eine spannende Expedition durch das dunkle Aquarium“, schrieb der Zoo vor wenigen Tagen in einem Facebook-Beitrag. Pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit konnten also die ersten Zoo-Liebhaber diese Führung erleben.

Wie genau kann man sich das Ganze aber vorstellen? Dazu hat der Zoo in NRW auch eine kleine Erklärung parat. „Nur beleuchtet von der Taschenlampe unserer Experten werden faszinierende Bewohner der Fischwelt sowie der Kriech- und Krabbeltiere vorgestellt. Neben viel neuem Wissen und spannenden Geschichten gibt es auch die Möglichkeit des hautnahen Kontakts zu exotischen Insekten oder auch zu einer Schlange“, heißt es weiter.

So viel müssen Familien zahlen

Für Erwachsene kostet der ganze Spaß 26 Euro inklusive Eintritt für den Zoo am selben Tag. Jahreskarteninhaber, Student, Auszubildende, Schüler ab 13 Jahren zahlen 22 Euro. Kinder ab 6 Jahren kommen für 18 Euro rein – mit einer Jahreskarte sind es 14 Euro inklusive Eintritt für den Zoo am selben Tag.

Am heutigen Samstag (4. Oktober) ist der Tierpark allerdings „derzeit aufgrund einer Unwetterwarnung vorsorglich geschlossen“. Das schreibt der Zoo Köln auf seiner Webseite. Mehr zur aktuellen Wetterlage erfährst du >>>hier!