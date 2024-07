Zoo in NRW: Trauriger Abschied! Besucher vermissen ihren Liebling

In einem Zoo in NRW kam es zu einem traurigen Abschied, denn einer der Bewohner musste umziehen. Viele Besucher des Kölner Zoos können es nicht glauben und sind traurig darüber.

+++ Zoo Wuppertal schickt Pinguin zum Röntgen – Bilder bestätigen üblen Verdacht +++

Der Spitzmaulnashorn-Bulle „Taco“ ist von dem Zoo in NRW nach Frankfurt gezogen. Der Zoo Frankfurt teilt auf Facebook mit, dass der „Transport super über die Bühne ging.“ Der 29-jährige Taco hat sich auch schon gut in Frankfurt eingelebt.

Zoo Frankfurt: Transport verlief gut

Viele Besucher des Kölner Zoos sind traurig über den Umzug, jedoch hatte dieser einen triftigen Grund. Da die Spitzmaulnashörner nämlich vom Aussterben bedroht sind, plant der Kölner Zoo, diese bald zu züchten. Die Anlage, in der Taco bis jetzt im Zoo in NRW gelebt hat, eignet sich hervorragend für die Zucht von Spitzmaulnashörnern.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deswegen hat der Koordinator des Erhaltungszuchtbuchs empfohlen, dass Taco besser nach Frankfurt ziehen soll. Tacos ehemaliges Gehege im Zoo in NRW wird einige Wochen leer stehen, aber danach sollen ein männliches und ein weibliches Tier einziehen. Wie die „Kölner Rundschau“ berichtet, steht ein genaues Datum für den Einzug bisher nicht fest.

+++ Zoo in NRW: Schock-Anblick im Gehege – Besucher schlagen sofort Alarm +++

Die Anlage im Zoo in NRW ist besonders gut für die Zucht geeignet, da sie aus zwei getrennten Bereichen besteht. Da Spitzmaulnashörner in der Regel Einzelgänger sind und nur für die Paarung zusammen finden, bietet sich dies für Zuchtzwecke an.

Zoo in NRW: Zucht von Spitzmaulnashörnern

Die Besucher des Zoos in NRW sollten also nicht zu traurig über den Umzug von Taco sein, denn bald kann man vielleicht sogar Nachwuchs im Kölner Zoo begrüßen. Taco hat den Umzug auch hervorragend überstanden, wie der Frankfurter Zoo auf Facebook berichtet.

Um den Umzug zu vereinfachen, begleitete ein Pfleger des Zoos in NRW Taco auf der ganzen Reise. Der Pfleger verbrachte auch die ersten paar Tage mit dem Spitzmaulnashorn in Frankfurt. Taco hat auch schon interessiert die Außenanlage erkundet und scheint sich sichtlich wohlzufühlen.