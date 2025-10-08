NRW-Zoo sorgt für traurige Gewissheit – es geht um einen Besucherliebling

Eigentlich sollte ein Ausflug in den Zoo in NRW ein Riesenspaß für Groß und Klein sein. Doch immer wieder erleben Besucher und Mitarbeiter auch traurige Momente.

Dieser gehört auf jeden Fall dazu. Denn der NRW-Zoo musste sich von einem echten Liebling verabschieden.

NRW-Zoo mit traurigem Abschied – dieser Besucherliebling ist nun weg

Viele Tierfreunde stellen sich die Arbeit in einem Zoo in NRW super spannend und einfach nur traumhaft vor. Doch Letzteres ist leider nicht immer der Fall. Vor allem, wenn Mitarbeiter harte Entscheidungen treffen müssen. Im Zoo Duisburg musste im Sommer sogar ein Tier eingeschläfert werden (wir berichteten). Der Fall aus dem Zoo in Köln ist zum Glück nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem sehr traurig.

Denn hier musste Besucherliebling „Jamiro“ ausziehen. Der kleine Faultier-Mann lebt seit Kurzem nämlich im Tierpark Gettorf in Schleswig-Holstein. Dort ist er aber gut angekommen und lebt sich nun ganz langsam und behutsam dort ein, wie der Zoo in NRW auf seiner Facebookseite berichtet. Auch wenn die Mitarbeiter und Besucher das Faultier garantiert vermissen werden, hat der Kleine auch im neuen Tierpark sicher ein schönes Leben und erlebt neue, spannende Abenteuer.

Jamiro ist mit 1,5 Jahren selbständig

Faultier „Jamiro“ wurde Anfang 2024 im Kölner Zoo geboren. Seine Mama „Jumi“ hat ihn großgezogen und gut versorgt. Nun ist er gut 1,5 Jahre alt und kann sich selbständig durchs Leben hangeln. Genau wie es auch in der Natur üblich ist, erzählt der Zoo in NRW weiter.

Faultiere sind übrigens vor allem für ihre besondere Lebensart bekannt: Sie hängen gerne kopfüber in den Bäumen und wenn sie sich bewegen müssen, tun sie das nur sehr langsam. Der Grund dahinter ist unter anderem die energiearme Blattnahrung.

Wenn du das nächste Mal in Schleswig-Holstein bist, kannst du „Jamiro“ ja vielleicht einen Besuch abstatten und ihn von seinen Freunden aus dem Kölner Zoo grüßen.