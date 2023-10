Zoo in NRW den Tränen nah – Ereignis reißt Mitarbeiter mit

Ein Zoo in NRW kann sich wirklich glücklich schätzen, denn Anfang Oktober ist das wahr geworden, was sich alle Zoos so sehr gewünscht haben.

Innerhalb des Zoos in NRW war man den Tränen nahe, weil diese Art von Ereignis alle Mitarbeiter einfach mitgerissen hat.

Zoo in NRW bekommt seltenen Nachwuchs

Im Kölner Zoo ist man total aus dem Häuschen. Verantwortlich für die große Freude ist die Geburt von einer seltenen Weißnacken-Moorantilope. Anfang Oktober kam das weibliche Jungtier in dem NRW-Zoo zur Welt. Der Vater des neuen Weißnacken-Moorantilopen-Babys ist der bisherige Zucht-Bock, den man 2017 aus dem Serengeti-Park Hodenhagen nach Köln holten, um für eben diesen neuen Nachwuchs zu ermöglichen.

Da der Zucht-Bock jetzt im Kölner Zoo seine Pflicht erfüllt hat, ging er vergangene Woche auf Empfehlung des europäischen Erhaltungsprogramms in einen Zoo in Tschechien, um dort für weitere Nachwuchs bei dieser bedrohten Art zu sorgen. Denn bei den Weißnacken-Moorantilopen gilt es, den Genpool möglichst breit zu halten.

Zoo in NRW: Deswegen ist Nachzucht so wichtig

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt Weißnacken-Moorantilopen auf der Roten Liste, da sie in freier Wildbahn als bedroht gelten. Der Grund für die Bedrohung sind Lebensraumzerstörung und Bejagung.

Bei der letzten Bestandsaufnahme wurden etwas über 4.000 Tiere erfasst. Die Zählung ist allerdings bereits zehn Jahre her. Es wird vermutet, dass durch kriegerische Auseinandersetzungen viele Tiere für die Versorgung von Kämpfern gewildert werden.

Deswegen ist es besonders wichtig, den Nachwuchs bei dieser hoch bedrohten Tierart zu fördern. In Deutschland halten noch zwei weitere Zoos Weißnacken-Moorantilopen.

Ausgewachsene Tiere bringen dabei 80 bis 120 Kilogramm auf die Waage. Ihre Schulterhöhe beträgt 80 bis 105 Zentimeter und die Länge variiert zwischen 135 und 165 Zentimetern.