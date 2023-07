Zoo in NRW warnt vor gefährlicher Falle – Besucher klagen: „Schweinerei“

Achtung Falle! Betrüger machen auch vor einem Zoo in NRW nicht Halt. Einige Besucher sind auf die fiese Masche reingefallen und machen ihrem Ärger in den sozialen Medien nun Luft.

Gewinnspiel ist das Stichwort, auf das viele Besucher des Kölner Zoos die letzten Wochen reingefallen sind. Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger versuchen, sich mithilfe von Fake-Gewinnspielen Daten und Geld zu erschleichen. Der Zoo Köln macht auf den Umlauf von Fake-Gewinnspielen, die in seinem Namen veranstaltet wurden, nun aufmerksam.

Zoo in NRW von Fake-Gewinnspielen betroffen

„Aktuell gehen leider wieder Fake-Gewinnspiele in unserem Namen umher.“ Mit diesen Neuigkeiten wendete sich der Zoo Köln vor einigen Tagen auf Facebook an seine Besucher. Verlost werden vermeintlich vier Eintrittskarten für den Zoo in NRW. Einige Zoo-Liebhaber berichten, dass sie per Direktnachricht darüber informiert wurden, den verlosten Preis gewonnen zu haben. Kurz darauf folgte ein externer Link mit der Aufforderung, die Portogebühren im Voraus zu zahlen. Daraufhin wurden einige Gewinnspiel-Teilnehmer hellhörig und informierten schließlich den Kölner Zoo, der nun auf Facebook weitere Besucher zu warnen versucht.

Fake-Gewinnspiel zu identifizieren, ist gar nicht so leicht. Die gefälschten Accounts, auf denen das Fake-Gewinnspiel beworben wird, gleichen auf den ersten Blick dem offiziellen Account des Zoos in NRW. Profilbild und Kontaktdaten werden auf dem Fake-Account übernommen, und das Logo auf den jeweiligen Posts eingebettet.

Zoo-Besucher sind empört: Das solltest du im Betrugsfall tun

Schaut man genauer hin, ergeben sich einige Ungereimtheiten. Der Kölner Zoo fordert bei echten Gewinnspielen seine Besucher dazu auf, den Gewinnspiel-Beitrag zu liken, dem Account des Zoos, sowie dem Account „Erlebniskoeln“ zu folgen, sowie den Beitrag optional zu teilen und zu kommentieren. Keinesfalls werden personenbezogene Daten in Form einer Registrierung, oder gar das Klicken auf einen externen Link verlangt.

Für viele Besucher des Kölner Zoos kam die Warnung zu spät. Einige hatten bereits ihre Kontaktdaten hinterlegt und mussten ihr Konto zur Sicherheit sperren lassen. Andere haben auf einen ersten Verdacht hin direkt den Vorgang der Gewinnspiel-Teilnahme abgebrochen und den vermeintlichen Zoo-Account gemeldet. „Schweinerei,“ schreibt eine aufgebrachte Besucherin unter den Facebook-Beitrag des Kölner Zoos. Doch die Betrüger bleiben meist unentdeckt.

Sollte dir ein Gewinnspiel unseriös vorkommen, sollte zuerst bei dem eigentlichen Veranstalter, wie in diesem Fall dem Zoo Köln, die Seriosität erfragt werden. Keinesfalls sollten persönliche Informationen, oder gar Kontoangaben, weitergegeben werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, andere Nutzer vor der Betrugsfalle zu warnen, und auf das Fake-Gewinnspiel aufmerksam zu machen.