NRW-Zoo in heller Aufregung – es passierte erst zum vierten Mal

Die Elefanten tröten, die Löwen brüllen und die Fische blubbern fröhlich im Wasser umher – in den Zoos in NRW ist eines klar: Die Tiere sorgen schon seit einigen Jahren für strahlende Gesichter und große Augen.

Doch nun sind die Pfleger in heller Aufregung, denn ein neuer Bewohner ist in ein Gehege gezogen …

Zoo in NRW: Nachwuchs sorgt für Wirbel – es passiert nicht zum ersten Mal

„Juten Daach!“ – so oder so ähnlich könnten die Pfleger im Kölner Zoo den Großen Ameisenbär begrüßen. Dabei ist er, Stand jetzt, gar nicht so groß, denn der Neuling wurde gerade einmal am 28. August geboren. Aus diesem Grund kann sein Geschlecht noch nicht ermittelt werden – auch „um die anfänglich sensible Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören”.

Logisch, dass der Zoo in NRW dem neuen Tier aus diesem Grund noch keinen Namen geben kann. „Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Online-Voting auf den Social-Media-Kanälen des Kölner Zoos vergeben werden.“ Der Große Ameisenbär ist übrigens nicht der erste seiner Art in dem Zoo in NRW.

Tier-Fans sind begeistert

„Bei dem Nachwuchs handelt es sich nämlich um das zweite Jungtier von ‚Ibera‘. Und damit nicht genug: Der Kleine ist bereits das vierte Ameisenbär-Jungtier, das im Kölner Zoo geboren wurde. Trotzdem freuen sich die Fans über den Nachwuchs, wie man in den Kommentaren auf Facebook schnell erkennen kann.

So schreibt eine Userin ganz glücklich: „Zuckerschock. Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Fellerdenbürger.“ Auch ein anderer meint sichtlich zufrieden: „Diese Art rockt mein Herz.“ Ein anderer fügt hinzu: „Herzlichen Glückwunsch zu dem süßen Fratz!“

