Zoo in NRW zeigt Foto aus Gehege – Detail im Hintergrund lässt Besucher ausrasten

Der kleine Elefant „Taro“ im Kölner Zoo in NRW sorgt regelmäßig für Begeisterung. Aber nicht nur er sorgt für Staunen, sondern auch ganz besondere Besucher. Denn plötzlich tauchen überall gigantische Objekte auf, die teils in geheimnisvolles Plastik eingehüllt sind. Außerdem führen rätselhafte Spuren durch das ganze Gelände.

Der eine oder andere Besucher hat sich bestimmt schon gefragt: „Was ist denn hier los?“ Eins ist klar: So etwas hat man in einem NRW-Zoo noch nicht gesehen!

Zoo in NRW: „Dinoversum“ in Köln

Wer in den letzten Tagen durch den Zoo in NRW gestreift ist, konnte schon einen ersten Blick auf das werfen, was aussieht wie ein „Jurassic Park“-Filmset in der Realität. Aber nein, es ist keine Filmkulisse – es ist das „Dinoversum“. Und dieses Erlebnis ist kein Zufall, sondern ein Event zum 165. Geburtstag des Kölner Zoos, das am 12. April offiziell startet.

Die Ausstellung wird laut dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ in Zusammenarbeit mit einem echten Dino-Experten präsentiert: Dr. Don Lessem, besser bekannt als „Dino Don“. Der Paläontologe ist nicht nur als wissenschaftlicher Berater für „Jurassic Park“ bekannt, sondern hat auch ein großes Wissen über die Giganten der Urzeit. Mit seiner Hilfe ist eine sensationelle Schau entstanden, die die Besucher in eine Welt vor unserer Zeit entführen soll.

+++ Zoo in NRW stellt neue Attraktion vor – Begeisterung der Besucher hält sich in Grenzen: „Blödsinn“ +++

Dabei erwarten Besucher im „Dinoversum“ im NRW-Zoo nicht nur 22 lebensgroße Dinosaurier-Figuren, sondern auch ein Virtual-Reality-Erlebnis. Mit einer VR-Brille auf den Augen kann man sich für zehn Minuten in eine Zeit, als Riesensaurier die Erde beherrschten, versetzen. Dieses außergewöhnliche „Dino VR Erlebnis“ findet im Alten Elefantenhaus statt.

Ab dem 12. April findet im Kölner Zoo die Ausstellung „Dinoversum“ statt. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Das Erlebnis gibt’s ab 21 Euro. Für diesen Preis bekommst du als Besucher nicht nur den Zugang zur spektakulären Dino-Ausstellung und das VR-Erlebnis, sondern auch eine Zoo-Tageskarte – inklusive Aquarium. Und obendrauf gibt’s noch ein Panini-Stickerheft. Und: Wer eine Jahreskarte hat oder FÖV-Mitglied ist, bekommt bis zum 24. August sogar 2 Euro Rabatt auf die VR-Vorführung und 3 Euro auf das Panini-Stickerheft!

Kindergeburtstag im Kölner Zoo

Und wenn dein Kind demnächst Geburtstag hat, kann es seinen großen Tag zwischen Dinos und Tieren im Zoo in NRW feiern. Für nur 7,90 Euro gibt es dazu ein Dino-Menü mit Pommes, vegetarischen Nuggets, Capri Sonne und gleich drei Stickertüten dazu. Und für die ganz wilden Dinos gibt es ein Jurassic Slush mit zwei Stickertütchen für nur 4,20 Euro.

Mehr News aus NRW:

Das ganze Dino-Erlebnis im Zoo geht übrigens noch bis Herbst 2026 – doch schon vor der großen Dino-Eröffnung sind die Fans ganz aus dem Häuschen. „Echt toll“, meint eine Userin unter der Facebook-Ankündigung. Und auch ein anderer textet ganz begeistert: „Cool!“