Zoo in NRW verkündet es selbst – es passierte direkt zweimal

Nachwuchs bei den Tieren ist für jeden Zoo in NRW ein besonderes Ereignis. Doch im Allwetterzoo in Münster gab es jetzt doppeltes Glück. Und damit sind nicht mehrere Jungtiere einer Mutter gemeint.

Nein, gleich zwei Bongo-Weibchen haben vor Kurzem ein Junges bekommen. Nur der Vater ist derselbe.

Zoo in NRW mit unglaublichen Nachrichten – es passierte gleich zweimal

Der Allwetterzoo in Münster ist nicht nur wegen seiner größtenteils überdachten Wege ein tolles Ausflugsziel bei jedem Wetter. Auch die tierische Vielfalt hat es den Besuchern angetan. Über 3.000 Tiere aus rund 300 Arten leben in dem Zoo in NRW. Darunter auch die Bongos. Sie gehören zu den größten Waldantilopen der Welt. Und genau bei diesen Tieren gab es jetzt Nachwuchs – und zwar doppelt. Denn gleich zwei Weibchen haben vor Kurzem ein gesundes Kalb zur Welt gebracht.

Das verkündet der Zoo in NRW ganz stolz auf seiner Facebookseite. Hier heißt es: „Familienzuwachs bei den Bongos! Große Freude: Unsere Weibchen Olga und Kiburi haben Nachwuchs bekommen!“ Und beide Jungtiere sind auch noch Bongo-Bullen und haben denselben Vater. Dieser heißt Kuambi.

Besucher können die kleinen Bullen schon sehen

Die beiden Bongo-Kühe Kiburi und Olga sind zudem schon erfahrene Mütter. Sie haben mittlerweile sieben beziehungsweise acht Jungtiere. Da sollte die Erziehung der neuen kleinen Bullen wohl kein Problem sein! Besucher des Zoos in NRW haben bereits jetzt die Chance, die Jungtiere beim Spielen zu entdecken.

Und natürlich auch die stolzen Eltern. Aber da muss man zweimal hinschauen, um die Bullen und Kühe voneinander zu unterscheiden. Denn bei dieser Rasse tragen beide Hörner. Doch die Männchen sind meist schwerer, kräftiger und dunkler gefärbt als die Weibchen. So kann man sie wohl doch ganz gut erkennen.