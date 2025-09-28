Besucher schlendern durch Zoo in NRW – plötzlich steht SIE vor ihnen

Wenn dich die Erdmännchen mit ihren niedlichen Knopfaugen anschauen, du fasziniert von den vielen bunten Farben der Gebirgslori bist und du die Flamingos herumstolzieren siehst, dann bist du wohl gerade im Tierpark + Fossilium Bochum. In dem beliebten Zoo in NRW leben rund 4.000 Tiere aus mehr als 300 Arten.

Doch dieses ungewöhnliche Tier, das die Besucher jetzt entdeckt haben, gehört hier irgendwie nicht zum Inventar. Was war da nur los?

Besucher im NRW-Zoo staunen Bauklötze – SIE hätten sie hier nicht erwartet

Groß, orange und nicht zu übersehen – der Tierpark Bochum hatte vor Kurzem die berühmte Maus von der „Sendung mit der Maus“ zu Gast und hat das in einem Post auf Facebook festgehalten. Auf dem dazugehörigen Gruppenfoto strahlen die Maus und die Zoo-Mitarbeiter um die Wette. Dazu liest man: „Die Maus war bei uns! Wir hatten ganz besonderen Besuch und konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, ein Gruppenfoto zu machen.“

„Die Sendung mit der Maus“ gehört seit 1971 zum Pflichtprogramm für viele Kinder. Mit ihren Freunden, dem Elefanten und der Ente, erlebt die Maus viele spannende Abenteuer. Und zusätzlich begeistert die Sendung mit vielen informativen Wissensbeiträgen.

Abenteuer aus dem Zoo sind bald im Fernsehen zu sehen

Welche Abenteuer die Maus im Großformat jetzt im Zoo Bochum erlebt hat, können alle großen und kleinen Fans am 3. Oktober ab 11.30 Uhr auf dem Kinderkanal KiKa im Fernsehen sehen.

Der Post des Tierparks hat auf jeden Fall schon eine Menge Likes erhalten. Kein Wunder, so einen besonderen Besuch hat man ja auch nicht alle Tage.

