Zoo in NRW: Besucher kratzen sich am Kopf – Tier mit blauer Farbe beschmiert

Bei diesem Phänomen blieb einigen Besuchern eines Zoos in NRW der Mund offen stehen. Eins der Tiere war mit blauer Farbe beschmiert. Mit dem, was hinter der Bemalung steckte, hätte wohl auf den ersten Blick keiner gerechnet.

Der Grüne Zoo Wuppertal lockt seine Besucher mit mehr als 3.300 Tieren und 340 Arten, die auf 24 Hektar Platz finden. Egal, ob Raubkatzen, Affen, Wassertiere, oder Bewohner der Lüfte: In diesem Zoo in NRW kommt jeder auf seine Kosten. Doch einigen Besuchern ist was aufgefallen, dass sie so zum ersten Mal sehen: ein mit blauer Farbe bepinseltes Tier. Es befand sich im Gehege der Pinselohrschweine, sorgte für einen echten Hingucker.

Zoo in NRW: Das steckt hinter der blauen Farbe

An den Ohren, am Schwanz und am Rücken zierte blaue Farbe die Haut des Säugers. Doch das hatte einen ganz bestimmten Grund. Die Pinselohrschwein-Dame verließ am Freitag (20. Oktober) den Grünen Zoo Wuppertal und machte sich auf in Richtung Polen. Dort soll sie künftig im Zoo Zamość leben. Damit es am Abreisetag nicht zu Komplikationen kommt und das richtige Tier schnell vom Rest der Rotte getrennt werden kann, musste es mit blauer Farbe markiert werden.

Eine weitere Vorbereitungsmaßnahme: das Kistentraining. Damit „betrat das Weibchen, das am 2. Juni 2022 im Grünen Zoo geboren wurde, zielstrebig seine Transportkiste und die Reise nach Polen konnte beginnen“, schreibt der Grüne Zoo Wuppertal auf Facebook.

Auch ohne blaue Farbe sind Pinselohrschweine sehr farbenprächtig. Im besagten Zoo in NRW leben seit dem Auszug der blauen Schweinedame aktuell noch zehn Pinselohrschweine, die von Besuchern auch weiterhin bestaunt werden können.