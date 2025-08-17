Miese Aktion in NRW – Zoo-Besucher komplett bedient

Besuche in Zoos sind immer wieder ein Highlight für die ganze Familie. Vor allem der Grüne Zoo Wuppertal ist in NRW eine beliebte Anlaufstelle. Mit seinen rund 3.500 Tieren aus allen Kontinenten lockt er tagtäglich begeisterte Besucher an.

Doch nun muss sich der Tierpark mit einer echt uncoolen Aktion herumschlagen – die vor allem Zoo-Besucher sauer aufstoßen dürfte. Denn im Namen des Grünen Zoo Wuppertal kursiert ein Gewinnspiel, dass es so gar nicht gibt …

Fake-Gewinnspiel im Namen des Zoos

Auf Facebook macht der beliebte Zoo in NRW seine Besucher darauf aufmerksam und schreibt: „Vorsicht: Fake-Gewinnspiel! Aktuell macht wieder ein gefälschtes Gewinnspiel auf Facebook die Runde, bei dem Betrüger versuchen, an eure persönlichen Daten – vor allem Bankdaten – zu gelangen.“

++ Tiger-Nachwuchs von Mutter gefressen! NRW-Zoo sorgt für heftige Gewissheit ++

Der Tierpark warnt eindringlich und gibt den Besuchern einige Tipps. „Bitte nehmt nicht an diesem Gewinnspiel teil! Reagiert nicht auf Nachrichten dieser gefälschten Facebook-Seite! Teilt diese Information!“, heißt es in dem Statement weiter. Zudem betont der Zoo, dass er in keinem Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel oder dieser Facebook-Seite stehe.

Mehr spannende Themen für dich:

Besucher und Facebook-Nutzer sind außer sich. Und offenbar ist jemand schon dem Betrug zum Opfer gefallen. „Achtung, Fake. Ich sollte für den Versand der Karten bezahlen. Man hat mir sogar noch ein großes Stofftier versprochen. Erst freut man sich, dass man gewonnen hat und dann so was“, schreibt eine Nutzerin.