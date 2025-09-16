Pfleger lassen in NRW-Zoo das Wasser ab – Unglaubliches kommt zum Vorschein

Im Zoo-Alltag in NRW passieren manchmal die seltsamsten Dinge. Davon kann auch der Allwetterzoo Münster ein Liedchen singen. Bei der routinemäßigen Reinigung des Orang-Utan-Geheges haben die Pfleger nun eine irre Entdeckung gemacht.

„Handy-Besitzer gesucht! Bei der Reinigung des Wassergrabens unserer Orang-Utans haben wir ein iPhone gefunden“, meldet der Allwetterzoo Münster. Wie das wohl dahingekommen ist? Doch das ist noch nicht einmal das Verrückteste an dem Fund.

Zoo-Mitarbeiter in NRW entdecken Handy in Gehege

Tatsächlich wurde es bereits am 3. Mai verloren, wie uns ein Pressesprecher verrät. Einem Besucher war das Handy ins Gehege gefallen und er hatte daraufhin sofort Kontakt zum nächsten Mitarbeiter. Zootierarzt Hr. Ludwig war persönlich mit ihm im Orang-Utan Haus, doch konnten die beiden zusammen das Handy nicht bergen.

Jetzt jedoch bei der Reinigung des Beckens kam es ans Tageslicht. Und die unglaubliche Nachricht: „Es funktioniert noch!“ Etwas dreckig, aber scheinbar noch intakt, sucht es nach seinem Besitzer.

So sieht das gefundene Handy aus. Foto: Allwetterzoo Münster

NRW-Zoo sucht Handy-Besitzer

Das große Problem hierbei: Der Mitarbeiter, der sich damals die Kontaktdaten von dem Handybesitzer hatte geben lassen, musste selber den Verlust seines eigenen Smartphones erleben. Nachdem dieses kaputtgegangen war, sind nun auch die Daten futsch.

Daher hat der Zoo bereits am Montag (14. Juli) einen Aufruf über Social Media gestartet. „Wer sein Handy hier verloren hat (oder jemanden kennt, der seins vermisst): Bitte meldet euch bei uns!“ Bei dem Modell könnte es sich um ein iPhone 13 oder 14 handeln. Bisher habe sich leider noch niemand beim Zoo gemeldet. Solltest du es wiedererkennen, dann melde dich gleich beim Münsteraner Zoo.