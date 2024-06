Schließung in NRW-Zoo! Zwei Monate lang bleibt hier alles dicht

Tierfreunde in NRW haben eine große Auswahl, was einen Besuch im Zoo betrifft. Neben den Zoos unter anderem in Dortmund, Köln und Gelsenkirchen ist auch der Allwetterzoo Münster immer eine Reise wert.

Der Zoo in NRW beherbergt über 300 Tierarten in unterschiedlichen Einrichtungen. Doch auf eine Attraktion müssen Besucher schon bald vorübergehend verzichten.

Zoo in NRW: Hier bleiben Besucher bald draußen

Einen Tag im Zoo in NRW gestaltet jeder anders. Während einige bestens vorbereitet sind und mit jeder Menge Verpflegung anreisen, nutzen andere gerne das Gastronomie-Angebot vor Ort. Schließlich macht es hungrig, den verschiedenen Tieren zuzusehen und so mehrere Kilometer zurückzulegen – vor allem im Allwetterzoo Münster, der sich über eine 30 Hektar große Fläche erstreckt.

Umso ärgerlicher für Besucher, dass das Hauptrestaurant im Zoo, das „Marché Mövenpick“-Marktrestaurant, schon ab kommenden Montag (10. Juni) für etwa zwei Monate geschlossen ist. Das gibt der Tierpark auf Facebook bekannt: „Das Markt-Restaurant auf dem Landois-Platz schließt ab dem 10.06. für voraussichtlich etwa 2 Monate die Pforten, um zu renovieren. Das Frühstücksangebot wird in dieser Zeit wegfallen.“

Zoo in NRW bietet besondere Alternative an

Immerhin: Der Allwetterzoo lässt seine Besucher dennoch nicht hungern. So wird im Bereich des Marktrestaurants ein Food-Truck aufgestellt, „der euren Hunger stillt.“ Auch am Afrikaneum und am Waldspielplatz wird es wie gewohnt Speisen zu kaufen geben.

Wer sich ein vorerst letztes Mal das Frühstücksbuffet im Marktrestaurant des Allwetterzoos oder generell einen Besuch dort gönnen möchte, hat dafür nur noch dieses Wochenende Zeit. Danach können die Tierfreunde vor Ort zwar das Tropenhaus, das Löwenhaus oder das Aquarium betreten – das Marktrestaurant allerdings nicht mehr.