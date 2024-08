Zoo in NRW: Pfleger blicken staunend ins Gehege – es passierte gleich sechs Mal

In dem Zoo in NRW kann man es kaum fassen, denn im Gehege der Zwergziegen kam es zu großen Veränderungen. Über Nachwuchs freut man sich natürlich immer, aber bei den Afrikanische Zwergziegen kam es gleich zu mehreren Überraschungen. Man kann es kaum glauben, denn insgesamt wurden sechs Zwergziegen-Jungtiere geboren.

Der Junior Zoo ist der Streichelzoo des Zoos Wuppertals und insbesondere bei Kindern sehr beliebt. Bald wird der Zoo in NRW aber sicherlich mehr Besucher als sonst begrüßen können, denn bei den Afrikanische Zwergziegen ist richtig was los.

Zoo in NRW: Geburt von gleich sechs Tieren

Am Sonntag (28. Juli) und am Freitag (2. August) wurden bereits vier Jungtiere im Junior Zoo geboren. Jedoch war es damit noch nicht vorbei und überraschenderweise konnte man zwei weitere Jungtiere in der Afrikaanlage begrüßen. Man es kaum fassen, denn mit den sechs Geburten ist es noch nicht vorbei. Auf Facebook berichtet der Zoo in NRW: „In den nächsten Tagen erwarten wir noch weitere Geburten.“ Bei den Zwergziegen ist ein richtiger Babyboom.

Noch nicht alle der sechs Afrikanische Zwergziegen-Jungtiere sind bereits für die Besucher des Zoos in NRW zu sehen. Zwei Jungtiere kann man jedoch schon im Junior Zoo bewundern. Auf Facebook teilte der Zoo ein Video der Jungtiere, wo die beiden neugierig das Gehege erkunden und miteinander spielen.

Die anderen Jungtiere brauchen dagegen noch etwas mehr Ruhe, bis sie bereit sind für die Besucher des Zoos Wuppertal. Sie befinden sich noch im Stall, um ihre ersten Tage mit ihrer Mutter zu genießen. Jedoch kündigt der Zoo in NRW an, dass auch sie „bald mit wilden Sprüngen die Außenanlage des Streichelzoos erkunden“ werden.

Besucher können bald Jungtiere bewundern

Auf Facebook freuen sich die Fans von dem Zoo in NRW über den Nachwuchs und kommentieren die niedlichen Bilder der Zwergziegen-Jungtiere. Eine Nutzerin schreibt begeistert: „Herzlichen Glückwunsch zu diesem süßen Nachwuchs.“

Man kann sich also freuen, bald den neuesten Nachwuchs im Zoo in NRW bewundern zu können. Und wie der Zoo Wuppertal es auch bereits angekündigt hat, kann man gespannt sein, denn sehr bald werden noch weitere Jungtiere das Licht der Welt erblicken.