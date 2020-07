Zoo Münster: Pfleger will Wasservögel füttern – und kann nicht glauben, was er dann sieht

Münster. Futterzeit im Zoo Münster! Die WDR-Sendung „Pinguin, Löwe & Co“ begleitet Vogelpfleger Ralf Nacke, der sich mit einem Eimer voller Futter zum Zooteich begibt.

Dort tummeln sich Schwäne und viele verschiedene Entenarten. Doch das Verhalten eines Tieres verdutzt den Pfleger Ralf Nacke im Zoo Münster doch gewaltig.

Zoo Münster: Pfleger will Schwanenküken „Mini-Petra“ füttern

Es geht um „Mini-Petra“, den Nachwuchs bei den Trauerschwänen. Die australischen Wasservögel sind Ralf Nackes Lieblingsvögel auf dem Teich im Münsteraner Allwetterzoo. „Die besuchen uns auch oft oben in der Futterküche, eventuell auch mit Küken“, erzählt er. „Ja, die haben schon was.“

Schwanenküken „Mini-Petra“ kennt keinen Spaß, wenn es um das Verteidigen von Futter geht. Foto: Screenshot BR / WDR

Im Gegensatz zu den schwarz gefiederten Erwachsenen haben die Jungtiere ein eher hellgraues Federkleid. Ob es sich bei der kleinen „Mini-Petra“ jedoch tatsächlich um ein Weibchen handelt, ist nicht bekannt – bisher hatten die Pfleger noch keine Chance, das Geschlecht des Schwanenkükens festzustellen.

Das ist der Allwetterzoo Münster:

Wurde 1875 als Zoologischer Garten zu Münster eröffnet

1974 erhielt er den Namen Allwetterzoo, weil die Zooarchitekten darauf achteten, die meisten Gebäude mit überdachten Gängen zu verbinden

Im Zoo leben fast 3.500 Tiere von 345 verschiedenen Arten

2019 verzeichnete der Zoo über 680.000 Besucher

„Mini-Petra“ bekommt jedenfalls Sonderfutter – Salatblätter. Doch das schmeckt den anderen Wasservögeln natürlich auch. Die Reaktion des kleinen Trauerschwans auf die Salat-Konkurrenz lässt Pfleger Nacke verdutzt zurück.

Tierpfleger verdutzt: „Habe ich noch nicht gesehen!“

Kommt eine Ente dem Salatblatt von „Mini-Petra“ zu nahe, schießt der kleine Schwan vor und schnappt und pickt nach den anderen Wasservögeln. Dabei sind die potentiellen Nahrungsdiebe deutlich größer als die kleine Petra. Mit diesem aggressiven Verhalten des Jungtieres hat Ralf Nacke überhaupt nicht gerechnet.

„Habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Küken das so machen“, murmelt er vor sich hin. „Das hat er von seinen Alten abgeguckt.“ Von der Grazie und Eleganz, die Schwänen sonst immer nachgesagt werden, ist hier kaum etwas zu sehen.

Es waren eigentlich zwei Küken, eins sei direkt nach einem Tag an einer Kopfverletzung gestorben, erzählt Ralf Nacke. „Das könnte ein Reiher gewesen sein oder eine der anderen Enten, so etwas passiert.“ Normalerweise habe der Zoo immer vier bis fünf Trauerschwan-Küken. Dieses Jahr seien es deutlich weniger. (at)