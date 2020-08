Zoo Münster: Das kannst du jetzt im Zoo erleben – „Aufregende Jagd“

Münster. Im Zoo Münster gibt es jetzt etwas Neues zu erleben!

Im Allwetterzoo können Besucher ab sofort ein spannendes Abenteuer erleben, das Rätselfreunde begeistern dürfte.

Zoo Münster: Besonderes Abenteuer für Rätselfreunde

Der Zoo Münster hat nun einen eigenen Escape Room – und der ist ganz besonders. Die Teilnehmer begeben sich bei der sogenannten „Operation Mindfall“ auf eine Reise durch den Allwetterzoo, bei der sie verschiedenste Rätselaufgaben lösen müssen. Ziel ist es, die Verbreitung eines Virus' durch eine feindliche Macht zu verhindern.

Dazu bekommen die Spieler ein Tablet, das als wichtigstes Hilfsmittel dienen soll. Zusätzlich gibt es noch einen ganzen Sack mit weiteren nützlichen Werkzeugen. Eine Garantie, dass jedes Team es bis ans Ende der Aufgaben schafft und alle Rätsel löst, gibt es nicht – jeder muss seinen Grips anstrengen! Für Tipps steht aber dennoch eine Helferin zur Seite: „Agentin Laura“ kann bei Fragen kontaktiert werden und steht immer mit einem Rat zur Seite.

Das ist der Allwetterzoo in Münster:

Der Allwetterzoo wurde bereits 1875 eröffnet – damals trug er noch den Namen Zoologischer Garten zu Münster

Über 680.000 Gäste besuchten den Zoo im vergangenen Jahr

Der Preis für ein Erwachsenen-Ticket liegt bei 17,90 Euro, für Kinder kostet ein Ticket 9,90 Euro

Der Zoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet

Die Öffnungszeiten sind nicht von der Corona-Pandemie betroffen

Die Aufgaben müssen in 90 Minuten erledigt sein – dann können sich die Teilnehmer „von der aufregenden Jagd“ im Allwetterzoo entspannen, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Die Teilnahme kostet pro Spielrunde und unabhängig von der Spieleranzahl 80 Euro. Um mitzumachen, müssen die Spieler mindestens 14 Jahre alt sein. Für kleine Kinder sei ein weiterer Escape Kurs durch den Zoo aber bereits in Planung.

Geplant und umgesetzt hat den neuen „Escape Room“ das „Teamescape Münster“, das bereits einen eigenen Rätselraum in der Stadt betreibt. (the)