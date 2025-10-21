Nachwuchs-Rarität in NRW! Diese Tiere gibt es weltweit nur in 3 Zoos

Zoos haben es sich zur Aufgabe gemacht, bedrohte Tierarten zu schützen. Dafür gibt es extra ausgerichtete Zuchtprogramme, die den Erhalt der seltenen Tierarten sichern sollen. In einem NRW-Zoo gibt es nun Grund zur Freude, denn Nachwuchs ist auf der Welt!

Im Allwetterzoo Münster gibt’s Nachwuchs bei den seltenen San-Martin-Fransenlaubfröschen! Die Amphibien haben eine ganz besondere Tarnung. Dank ausgefranster Hautsäume an Armen und Beinen sind sie extrem schwer zu entdecken. Dabei sind sie mit bis zu neun Zentimetern recht stattliche Frösche. Die Art ist vom Aussterben bedroht.

Seltener Frosch im Zoo in NRW

Wer bei einem Besuch des Zoos in NRW die Fransenlaubfrösche in ihrem Gehege sehen möchte, braucht Geduld, wie der Allwetterzoo in Münster auf Facebook betont. Die Tiere leben hoch oben in den Bäumen und sind perfekt getarnt. Hier ziehen sie auch ihre Jungen groß. Weibchen legen ihre Eier in kleine Wasseransammlungen, die Regen in Baumhöhlen und Ästen hinterlässt.

Das Besondere: Die Mutter füttert die Larven mit ihren eigenen Eiern. Normalerweise sind diese nicht befruchtet. Auch die männlichen Frösche sind echte Familienväter. Vom Ei bis zur fertigen Kaulquappe bleiben sie an der Seite ihrer Nachkommen. Dazu verteidigen sie den Nachwuchs unermüdlich gegen potenzielle Angreifer.

Zoo in NRW wichtig für Artenschutz

Doch die Fransenlaubfrösche zählen zu den bedrohtesten Arten auf unserem Planeten. Auf der „IUCN Red List of Threatened Species“ stehen sie als „Critically Endangered“ – ihr Aussterben läuft auf Hochtouren. Schuld daran sind gerodete Nebelwälder, die Landwirtschaft und die Zerstörung ihres ohnehin kleinen Lebensraumes. Ohne Schutz könnten sie für immer verschwinden.

Der Allwetterzoo Münster ist einer von nur drei Zoos weltweit, die diese Frösche erfolgreich züchten. Neben dem Grünen Zoo Wuppertal und dem Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf ist der Zoo in NRW ein Vorreiter. Ein Netzwerk aus zoologischen Einrichtungen und privaten Züchtern – Citizen Conservation – hilft ebenfalls beim Artenschutz der seltenen Tiere.