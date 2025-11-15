Schimpansen sehen sich erstmals in Krefelder Zoo – herzzerreißend, wie sie reagieren

Limbo und Bally sind ein eingespieltes Team im Krefelder Zoo. Seit 50 Jahren leben die Schimpansen gemeinsam in NRW, die letzten Jahre waren sie ein liebevolles Duo, ein Highlight für jeden Besucher – aber auch eine konstante Erinnerung an das schreckliche Neujahrsfeuer, in dem ihre Artgenossen starben.

Kein Wunder, dass die Besucher im Krefelder Zoo die Entwicklung rund um die Schimpansen und anderen Menschenaffen mit Argusaugen beobachten. Nun kam ganz frisch ein dritter Schimpanse in die Runde: Yumma. Wie die erste Begegnung wohl ablief?

Erstes Aufeinandertreffen der Schimpansen im Krefelder Zoo

„Der erste Blick – ein voller Erfolg!“ Sicherlich hätten sich die Pfleger kein besseres Ergebnis erhoffen können beim Aufeinandertreffen der drei Schimpansen. „Bally, Limbo und Yumma haben sich zum allerersten Mal gesehen“, teilen sie ganz aufgeregt auf Facebook.

Mehr Infos zu den Schimpansen im Krefelder Zoo:

Limbo: Männchen, geboren am 14. Januar 1993 im Krefelder Zoo

Bally: Weibchen, geboren 1973 in Sierra Leone (Westafrika), im Krefelder Zoo seit 1975

Die erste Begegnung fand zwar noch aus „sicherer Entfernung“ statt, doch das Interesse war unübersehbar. „Vor allem Bally war sofort interessiert: Sie hat sich direkt ihre Snack-Dose geschnappt und Yumma stolz gezeigt. Und was macht Yumma? Holt kurzerhand ihre eigene Dose!“ So saßen sich beide Weibchen gegenüber und gönnten sich einen Snack. „Ein erster Kontakt, der Hoffnung macht!“

Zoo-Fans geht das Herz auf

Der Zoo teilt zudem ein Foto aus dem Schimpansen-Gehege, bei dem den Zoo-Freunden das Herz aufgeht. Unter dem Beitrag stapeln sich bereits die süßen Kommentare:

„Das ist ja super. Ich hoffe, dass die 3 gut miteinander umgehen und noch lange zusammenleben.“

„Schön, dass Yumma wohl gut aufgenommen wird. Gerade nach dem schrecklichen Brand und den Jahren zu zweit hatte ich Angst, dass das Band zwischen Bally und Limbo so eng ist, dass sie keinen neuen Schimpansen akzeptieren.“

„Wie goldig, wir halten alles gedrückt.“

Eine Besucherin sei sogar dabei gewesen und konnte die Tiere und deren Kontaktaufnahme durchs Gitter beobachten, wie sie selber unter dem Beitrag des Zoos schildert. „Bally war sehr angetan, Limbo aber auch. Das war sehr schön anzusehen, ich glaube das die drei sehr gut miteinander harmonieren werden.“