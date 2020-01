Zoo Krefeld: Nach Feuer-Inferno im Affenhaus – so geht es den beiden überlebenden Schimpansen

Krefeld. Der Schock aus der Silvesternacht sitzt immer noch tief: Eine Himmelslaterne, die auf dem Affenhaus im Zoo Krefeld landete, löste in wenigen Minuten einen Vollbrand aus – 30 Tiere kamen ums Leben.

Doch zwei Schimpansen haben das Flammeninferno überlebt: Bally und Limbo werden aktuell in den Krankenräumen des Zoos versorgt. Auf Facebook gab der Zoo Krefeld nun ein Update über den Gesundheitszustand der Tiere.

Zoo Krefeld: „Keine konkreten Umzugspläne“ für Bally und Limbo

Auf dem Foto sieht man einen der beiden Schimpansen, der mit seiner linken Hand in einen Heuhaufen greift. An Nase, Mund und Ohr sind die Brandverletzungen aus der Feuernacht deutlich zu sehen. Auch an den Händen und Füßen sollen die beiden Affen Verbrennungen erlitten haben. „Aber das Haarkleid ist vollständig erhalten“, schreibt der Zoo unter dem Bild.

„Beide essen und trinken gut“, heißt es in der Mitteilung. In den nächsten Tagen sollen Bally und Limbo in einen nicht einsehbaren Abschnitt der Gorilla-Garten-Innenlage ziehen. „Wir spüren, dass ihnen die Betreuung durch die vertrauten Pfleger auch seelischen Halt gibt“, erklärt der Zoo Krefeld. „Daher gibt es auch keine konkreten Umzusgpläne.“

Freude und Mitgefühl in den Kommentaren

Eine Urnengrabstätte für die verstorbenen Affen wird es auf dem Zoogelände nicht geben. Dafür ist aber in Zukunft die Einrichtung eines Gedenkortes geplant.

Die Nutzer in den Kommentaren freuen sich sehr darüber, dass es den Affen den Umständen entsprechend gut geht. „Für mich sind dies zwei Lichtblicke in der noch so dunklen Zeit“, schreibt ein User. Der Wunsch, dass Bally und Limbo im Zoo Krefeld bleiben können, findet sich im Großteil der Kommentare wieder. „Ich denke auch, dass es viel zur Trauerarbeit beitragen wird, wenn man die Beiden irgendwann wieder besuchen darf“, so eine Nutzerin.