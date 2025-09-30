Zoo in NRW muss Bereich sperren – mit Auswirkungen auf deinen Besuch

Anfang Oktober könnte sich ein Besuch im Zoo nochmal richtig lohnen. Denn in NRW soll das Wetter trocken bleiben – bei Temperaturen um die 15 Grad. Mit etwas Glück lässt sich auch der eine oder andere Sonnenstrahl blicken. Perfektes Wetter also für einen Zoo-Besuch.

Doch in einem Zoo in NRW müssen sich Besucher nun auf eine Einschränkung gefasst machen. Denn ein Bereich muss vorerst gesperrt werden, damit ein neues großes Gehege entstehen kann. Für zwei Tiere steht ein großer Umzug bevor.

Zoo in NRW muss Bereich sperren

Über Jahre hinweg wurde an einem neuen „Menschenaffenwald“ im Zoo Krefeld gearbeitet. Und bald ist es endlich so weit: Das neue Gehege kann eingeweiht werden. Genauer gesagt findet vom 3. bis 5. Oktober die Eröffnungsfeier im Zoo Krefeld statt. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun, und vor dem Zoo-Team stehen einige logistische und organisatorische Aufgaben – mit Konsequenzen für die Besucher.

Denn wie der Zoo Krefeld am Dienstag (30. September) auf Facebook bekanntgegeben hat, wird es zu einigen Einschränkungen kommen. „Ab heute ist der Bereich ab der Brücke gegenüber der Zebras vorübergehend gesperrt – Grund ist der bevorstehende Umzug von Bally und Limbo in den neuen Schimpansenwald“, so der wichtige Hinweis. Bally und Limbo sind die einzigen Schimpansen, die das verheerende Feuer im Affenhaus in der Silvesternacht von 2019 auf 2020 überlebten. Rund 50 Tiere fanden in dieser Nacht den Tod. Nun sollen Bally und Limbo endlich ihr neues Zuhause beziehen.

Veränderte Öffnungszeiten und Preise am 2. Oktober

Dafür muss der Zoo jedoch einen Tag vor der großen Eröffnung früher als sonst schließen. Wie der Zoo Krefeld informiert, wird der Zoo am Donnerstag (2. Oktober) bereits um 12.30 Uhr geschlossen. Letzter Einlass ist um 12 Uhr. Dafür ist der Eintritt natürlich auch vergünstigt und es gilt der Abendtarif. Das heißt: Erwachsene zahlen 9,50 Euro und Kinder 4,50 Euro.

„Bitte beachtet, dass andere Preise nicht gültig sind. Tageskarten für Donnerstag sind ausschließlich an der Tageskasse zu bekommen“, so der wichtige Hinweis.