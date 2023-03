Zoo Krefeld verkündet bittere Todes-Nachricht – „Wir sind sehr traurig“

Traurige Nachrichten aus dem Zoo Krefeld: Der Tierpark hat den Tod eines seiner Jungtiere bekanntgegeben.

Schock für den Zoo Krefeld und seine Besucher: Ein Ameisenbär-Baby ist verstorben. Das gab der Tierpark auf seiner Facebook-Seite bekannt. In den Kommentaren trauern zahlreiche Besucher um das tote Tier.

Zoo Krefeld teilt Todesursache mit

„Wir sind sehr traurig: Das Tamanduababy lebt nicht mehr. Das Baby war der erste Nachwuchs für Zora und Tomsk. Eine Woche sah alles sehr gut aus. Letzten Samstagmorgen lebte das Baby morgens nicht mehr. Die Obduktion hat als Erstbefund Lebensschwäche des Jungtieres und ein stumpfes Trauma ergeben“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

„Was genau passiert ist, kann man bei den nachtaktiven Tieren nur schwer nachvollziehen. Auch unsere Wildtierkameras, die nachts das Geschehen in der Anlage aufnahmen, geben leider ebenfalls keinen Aufschluss. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass das Jungtier zu schwach war und abgestürzt ist“, schreibt der Zoo Krefeld auf seiner Facebook-Seite.

Zoo Krefeld: Besucher trauern

Anscheinend habe das Jungtier nach der Geburt zu wenig oder noch gar keine Milch aufgenommen, obwohl Zora davon ausreichend absonderte. „Jetzt werden wir den beiden Elterntieren ein wenig Ruhe gönnen und hoffen, dass es beim zweiten Jungtier klappt.“

Viele Besucher sind in tiefer Trauer über den Tod des Nachwuchses. „Oh nein, das ist wirklich traurig! Auch an euch mein Mitgefühl“, „Komm gut über die Regenbogenbrücke“ und „Oh nein, das kann nicht sein. Bin traurig“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

