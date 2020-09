Zoo Köln: Bald wirst du den Zoo gar nicht mehr wiedererkennen

Köln. Schon in der Vergangenheit führte der Zoo Köln Neuerungen durch, die ihn insgesamt moderner machen sollten. 2010 entwarfen die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg einen entsprechenden Plan. Doch jetzt soll es eine unglaubliche Neuerung geben: der „Masterplan 2030“.

Du wirst den Zoo nicht mehr wiedererkennen...

Das sind die fünf größten Zoos Deutschlands Das sind die fünf größten Zoos Deutschlands

Zoo Köln: Unglaubliche Neuerung wird Zoo komplett verändern

Die Zoovorstände Pagel und Landsberg haben gemeinsam mit Dr. Ralf Heinen, dem Bürgermeister der Stadt Köln, einen neuen Plan vorgestellt. Demnach soll der Zoo Köln bis zum Jahr 2030 umfassend erneuert werden.

„10.000 Tiere aus 850 Arten. Im Schnitt mehr als eine Million Besucher von nah und fern und aus allen Schichten: Das 20 Hektar-Zoo-Gelände ist ein ebenso lebendiger wie gesamtgesellschaftlich wichtiger Anziehungs- und Treffpunkt für die gesamte Region. Damit das so bleibt, müssen wir am Puls der Zeit sein. Es gilt, den Zoo immer wieder mit guten Ideen und sinnvollen Investitionen fit für die Zukunft zu machen“, erklärten Pagel und Landsberg.

Zoo Köln: Auch die Pinguine sollen eine neue Anlage bekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

„Mit diesem Zukunftspapier legt unser Zoo ebenso passende wie prägende Konzepte für seine innovative Fortentwicklung vor“, unterstrich Dr. Ralf Heinen. So sammelte der Zoo zahlreiche Ideen, die unter anderem einen neugestalteten und erweiterten Zoo-Eingangsbereich, eine Savannenlandschaft und dem Kongohaus samt „Grünem Klassenzimmer“ in der Mitte des Zoogeländes, neue Anlagen für Pinguine und Robben oder den Umbau der ehemaligen Direktorenvilla in die multifunktionale „Villa Bodinus“ für Event-Gastronomie und Veranstaltungen vorsehen.

--------------

Das ist der Zoo Köln:

der „Zoologische Garten Köln“ wurde 1860 gegründet und ist damit der drittälteste Zoo in Deutschland

hat rund 1,3 Millionen Besucher/Jahr (Stand: 2019)

ist rund 20 Hektar groß und liegt in Köln-Riehl

beherbergt 863 Tierarten und 11.733 Tiere (Stand: Dezember 2019)

Leiter sind Theo Pagel und Christopher Landsberg

----------------

Damit knüpft der „Masterplan“ am 2010 zum 150-Jahr-Jubiläum entstandenen Vorgängerplan an. Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg: „Vieles, was wir uns damals vorgenommen haben, konnten wir dank des Engagements aller Mitarbeiter bereits realisieren. Manches steht in der Umsetzung noch aus.“

Und weiter: „Wieder andere Modernisierungsvorhaben müssen sukzessive an neue tiergärtnerische und technische Entwicklungen oder an sich ändernde Wünsche der Besucher angepasst werden. Das berücksichtigen wir mit dieser Zusammenstellung, die konkrete Szenarien für die künftige Zooentwicklung entwirft und gleichzeitig so flexibel gehalten ist, dass immer wieder neue Trends berücksichtigt werden können.“

+++ Stichwahl in Köln: Die OB-Kandidaten stichelt unter der Gürtellinie +++

Zoo Köln: Charme und Alleinstellungsmerkmal sicherstellen

Jetzt geplant ist damit die Fortsetzung der Gliederung nach Georegionen, die Förderung vom Aussterben bedrohter Leittierarten, ein innovatives Tiermanagement, innovative Erlebnispädagogik und der Fokus auf einen noch stärker erlebbaren Artenschutz. Letzteres soll durch Sichtfenster auf aktuell noch nicht einsehbare Erhaltungs- und Forschungszuchtbereiche oder in die Häuser integrierte digitale Lern- und Mitmachmöglichkeiten erzielt werden.

----------------

Mehr News:

NRW: Nachbarn hören Schreie – dann findet die Polizei eine Frauenleiche im Garten

Lotto: Zwei Spieler aus NRW knacken den Jackpot – doch als sie DAS hören, trauen sie ihren Ohren kaum

Düsseldorf: Patientin stirbt nach Hacker-Angriff auf Klinik – jetzt kommt raus, dass...

----------------

Der Zoo Köln verspricht sich von der Umsetzung des „Masterplans 2030“, dass Charme und Alleinstellungsmerkmal des Kölner Zoos als Innenstadt-Parklandschaft mit bedeutender historischer Bau- und Baumsubstanz bewahrt bleiben. „Wir wollen hochwertige tiergärtnerische Arbeit nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit optimaler Tierpräsentation und bestmöglichem Besuchserlebnis für unsere Gäste verbinden“, so Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg.

Zoo will weitere Projekte umsetzen

Aktuell läuft die denkmalgerechte Sanierung des „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Hauses“/Altes Südamerikahaus. Hier zeigt der Zoo ab 2021 eine begehbare Dschungellandschaft mit mittel- und südamerikanischen Säugetieren, Fischen, Amphibien und Vögeln. Darüber hinaus soll im kommenden Jahr der Spatenstich für die neue Jaguar-Anlage und die „Villa Bodinus“ erfolgen.

Beim „Masterplan 2030“ soll dann weiter auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz geachtet werden. Die Kosten für das Innovationsprojekt sollen sich auf circa 127 Millionen Euro belaufen. (dpa/nk)