Zoo Köln nimmt Abschied – Besucher vermissen Tier schon jetzt

Ein Tier verlässt den Zoo Köln, das teilte der Tierpark nun mit. Der Bewohner ist bereits außer Haus und in seinem neuen Zuhause angekommen.

Viele Besucher trauern dem kleinen Kerl schon jetzt hinterher. Doch das Tier hat einen ganz bestimmten Auftrag.

Zoo Köln sagt „Tschööö Kasper“

„Tschööö „Kasper““ – mit diesen Worten verabschiedet sich der Kölner Zoo offiziell auf Facebook von seinem Trampeltierhengst. Vor rund einem Jahr kam das Jungtier auf die Welt. Er ist das bereits dritte Kind von Mama „Charlotte“. Stolzer Papa ist der alteingesessene Hengst „Ivan“. Nun muss sich Kasper von seinen Eltern trennen. Denn sein neues Zuhause ist der Tiererlebnispark Müritz.

Viele Besucher trauern dem süßen Tier schon jetzt hinterher. „Er wird mir fehlen!“, „So schade, dass er weg musste“ oder „Och ne, er war so süß“, schreiben einige Tierliebhaber. Doch die Pfleger können die Fans etwas beruhigen, denn das Trampeltier sei gut angekommen und lebe sich bereits ein. Das ist auch wichtig, schließlich hat Kasper einen ganz besonderen Auftrag: „Er soll dort der neue Zuchthengst werden“, erklärt der Zoo Köln. In freier Wildbahn leben Trampeltiere in kleinen Herden von bis zu 20 Tieren. Ein Leithengst hat das Sagen. Die Wildform ist heute fast ausgerottet. Es gibt in ihrem Verbreitungsgebiet nur noch weniger als 1.000 Tiere.

Kasper durfte etwa ein ganzes Jahr von seiner Mutter genährt werden, doch nun muss das Jungtier auf eigenen Beinen stehen und selbst für Nachwuchs sorgen. Dabei ist Kasper selbst erst im Alter von rund fünf Jahren vollständig ausgewachsen. Trampeltiere können eine Körperlänge von bis zu drei Metern und ein Stockmaß von bis zu 250 Zentimetern erreichen. Bis es Nachwuchs gibt, wird es aber wohl noch etwas dauern. Trampeltier-Weibchen tragen ihr Baby etwa 13 Monate unter ihrem Herzen, ehe es zur Geburt kommt.