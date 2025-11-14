Nicht mal ein Jahr später – Löwen-Babys müssen Zoo Köln verlassen

Alle guten Dinge sind drei. Das Sprichwort kennen viele, und der Zoo in Köln scheint es wortwörtlich zu nehmen – zumindest in tierischer Hinsicht. Denn am 25. Januar 2024 wurden gleich drei zuckersüße Löwenbabys geboren, die seitdem auf die Namen „Mani“, „Nilay“ und „Laya“ hören.

Und genau diese drei wurden prompt zu absoluten Publikumslieblingen. Doch jetzt müssen sich die zahlreichen Zoo-Fans von den Löwen-Geschwistern verabschieden, denn sie verlassen den Kölner Zoo für immer.

Löwen-Babys müssen Zoo Köln verlassen – für immer

Laut den Pflegern sind die Drillinge in einem Alter, in dem sie eigenständig ihren Weg gehen „wollen und müssen“. Und eben aus diesem Grund sollen nun die drei Löwenkinder ihre Heimat in Köln verlassen. So lebt Löwin „Laya“ schon seit dem 17. September im Zoo Planckendael in Belgien und soll dort mit einem jungen Kater ein Liebespaar bilden. Löwe „Nilay“ verließ bereits am 20. Oktober den Zoo in Köln und lebt seitdem im Chester Zoo in England – dort soll er sich ebenfalls mit einem Weibchen paaren. Und Kater „Mani“ wurde am 13. November nach Frankfurt gefahren, wo er auf eine ältere asiatische Löwin trifft.

Das „Ziel ist, dass Mani, Nilay und Laya später einmal selbst für Nachwuchs sorgen“ sollen. Klar ist auch, dass diese Nachricht prompt für gemischte Gefühle bei den zahlreichen Löwen-Fans aus NRW sorgte. So meint eine Userin unter dem Facebook-Post: „Klasse! Frankfurt ist mit dem neuen Gehege eine gute Wahl.“ Auch ein anderer fügt hinzu: „Schön, dass sie so gut untergebracht wurden.“ Doch nicht bei allen Fans herrscht Jubelstimmung. Unter dem Facebook-Post des Kölner Zoos machen auch viele User ihrer Wut Luft – und manche Worte fallen deutlich aus.

Wütend vs. verständnisvoll: Tier-Fans sind sich uneinig

Ein besonders verärgerter Tierfreund kommentiert etwa: „Bei all den schönen Worten über ‚Artenschutz‘ und ‚Zuchtprogramme‘ bleibt trotzdem ein bitterer Beigeschmack. Am Ende werden die Tiere von A nach B gekarrt, getrennt von ihrer Familie und ihrem gewohnten Umfeld. Nur weil wir Menschen entschieden haben, was ‚für die Art‘ gut sein soll. Natürlich klingt das alles wissenschaftlich und gut geplant, aber man fragt sich schon, ob das ständige Hin- und Herschieben wirklich immer im Sinne der Tiere ist.“

Und er ist nicht der Einzige, der so denkt. Auch weitere User finden deutliche Worte. Ein anderer schreibt nämlich: „Der einzige Weg, den Tiere in Gefangenschaft gehen können, ist der am Zaun entlang.“ Und ein weiterer Nutzer meint: „Tiere sind keine Wanderpokale!“

Somit ist klar: Die Entscheidung des Zoos in Köln finden nicht viele gut. Doch über ein Detail dürfen sich die Tier-Fans freuen – die beiden Löwen-Eltern dürfen weiterhin in dem NRW-Zoo wohnen bleiben.