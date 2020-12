Zoo Köln: Zwei beliebte Tiere müssen für immer gehen – der Grund spendet Trost

Irgendwann muss man immer Abschied nehmen. Und trotzdem fällt er immer schwer...

Der Zoo Köln hat für alle Tierliebhaber und Fans eine traurige Nachricht überbracht. Zwei beliebte Tiere müssen den Zoo für immer verlassen. Ein Trost aber bleibt: Der Zoo Köln wird beide Exemplare auswildern, sie werden also wieder in die natürliche Lebensumgebung ihr Dasein fristen dürfen!

Zoo Köln: Traurige Nachricht für alle Fans – doch es gibt Trost

Dabei ist die Rede von „Hulky“ und „Dodong“, den beiden Reptilien, die im Juli 2015 im Aquarium schlüpften und den Zoo somit um zwei weitere Krokodile bereicherten. „Die beiden Panzerechsen zählen zu einer der seltensten Krokodilarten der Erde: dem massiv vom Aussterben bedrohten Philippinenkrokodil“, heißt es in der Mitteilung des Zoos.

Zoo Köln: Diese beiden Tiere werden Besucher nun nicht mehr zu Gesicht bekommen. Foto: imago images / Political-Moments

Die Weltnaturschutzunion und der Zoo haben ganz bestimmte Pläne mit den beiden Krokodilen.

Zoo Köln: Corona sorgt für Verzögerung

„Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie von Zoos koordinierte Erhaltungszuchtprojekte aktiv zu in situ-Schutznahmen beitragen oder, wie in diesem Fall, überhaupt erst möglich machen“, so Prof. Dr. Thomas Ziegler, Kölner Aquariumsleiter und europäischer Erhaltungszuchtsprogramm-Koordinator für das Philippenkrokodil, der ebenso Regionaler Vorsitzender für Europa der IUCN Crocodile Specialist Group ist.

„Hulky“ und „Dodong“ mit ihrer Mutter (Mindo) in der Terrarienabteilung des Kölner Zoos. Foto: A. Rauhaus

„Das ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel für den ‚One Plan Approach’ von Zoos. Es wird von der Weltnaturzschutzunion unterstützt und zielt darauf ab, für den Artenschutz verstärkt integrative Strategien zu entwickeln, die das Zusammenwirken von in situ und ex situ Maßnahmen und Expertengruppen fördern“, fügt er hinzu.

Freudiger Empfang mit Willkommensposter für „Dodong“ und „Hulky“am Flughafen von Manila Foto: CPPI

Ganz so glatt wie geplant, lief es allerdings nicht.

Das ist der Zoo Köln:

der „Zoologische Garten Köln“ wurde 1860 gegründet und ist damit der drittälteste Zoo in Deutschland

hat rund 1,3 Millionen Besucher/Jahr (Stand: 2019)

ist rund 20 Hektar groß und liegt in Köln-Riehl

beherbergt 863 Tierarten und 11.733 Tiere (Stand: Dezember 2019)

Leiter sind Theo Pagel und Christopher Landsberg

Eigentlich hätten die beiden Krokodile bereits im März 2020 in ihre neue Heimat Manila ausreisen sollen. Doch aufgrund einer drastischen Maßnahme, musste dies verschoben. Denn aufgrund der Pandemie konnten die Krokodile erst jetzt verschickt werden und gewöhnen sich nun an ihre neue Heimat ein.

Bereits im Jahr 20013 gelang dem Zoo Köln die Erstzucht des Philippenkrokodils. Mittlerweile ist die Anzahl an philippinischen Zuchtkrokodilen in Europa auf insgesamt 52 Exemplaren angestiegen.

