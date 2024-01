Zoo in NRW muss Besucher immer wieder vertrösten – jetzt herrscht endlich Gewissheit

Es sind beliebte Ausflugsziele für Groß und Klein: die Zoos in NRW. Ob Duisburg, Köln oder Gelsenkirchen: Diese tierischen Abenteuer sind für viele Familien ein echtes Pflichtprogramm. So auch der Allwetterzoo in Münster.

Dieser zeichnet sich vor allem durch seine überdachten Wege zwischen den großen Tierhäusern aus. Dadurch können auch bei schlechtem Wetter die tierischen Bewohner bewundert werden. Nachdem die Zoobesucher wegen einer Sache immer wieder vertröstet wurden, kommt nun endlich die Nachricht, auf die viele gewartet hatten.

Allwetterzoo in NRW: Nachricht sorgt für Gewissheit

Neben den vielen verschiedenen Tierwelten, von den Tropen mit dem asiatischen Elefanten über die gemäßigte Klimazone mit den Leoparden bis hin zum Pferdemuseum, gibt es auch außerhalb der Tiere im Allwetterzoo Münster viel zu entdecken. Für die Extraportion Spaß sorgen die vielen verschiedenen Spielplätze am Wegrand. An besonders großer Beliebtheit erfreut sich der Waldspielplatz mit seinem Highlight: der Monster-Rutsche. Doch die war für lange Zeit nicht nutzbar.

Ein Teil der Rutsche fehlte nämlich, wodurch der Unmut bei den Besuchern immer weiter wuchs. Nun äußerte sich der Zoo in NRW dazu: „Durch die Witterung der letzten Wochen haben sich die Arbeiten am großen Turm verzögert. Da uns viele Fragen erreichen, wann die Arbeiten abgeschlossen sind, geben wir uns natürlich große Mühe, den Turm schnell wieder aufzubauen“, erklärten sie auf Facebook. Daraufhin folgte dann die Nachricht: „Voraussichtlich ab Ostern darf dann wieder geklettert und gerutscht werden.“

Erleichterung bei den Besuchern

„Ah, endlich unser Sohn fragt jedes Mal“, freute sich eine Mutter. Und so wie ihrem Sohn wird es sicherlich noch vielen weiteren Kinder in NRW gehen.

Für das neue Jahr 2024 ist der Allwetterzoo Münster jedenfalls positiv gestimmt. „2023 hat sich viel getan im Allwetterzoo Münster. Ein Jahr geprägt von Umbauten, Neubauten, Veranstaltungen“, schreibt er auf seiner Webseite. Und das alles, um Groß und Klein ihrem Besuch in diesem beliebten Zoo in NRW zu verschönern. Mit der Monster-Rutsche kommt ein weiterer Punkt auf die Liste, der Kinder erfreuen wird.